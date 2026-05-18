/Bhopal Crime: আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে মা, আর পারছি না...: অন্তঃসত্ত্বা তিশার রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড়

Bhopal Twisha Sharma Suicide Case: বিয়ের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ভোপালের শ্বশুরবাড়িতে নয়ডার তরুণী তিশা শর্মার রহস্যমৃত্যু। মৃত্যুর আগে মায়ের কাছে পাঠানো মেসেজে তিশা জানিয়েছিলেন যে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে তাঁর জীবন নরক হয়ে গেছে। ময়নাতদন্তে তাঁর শরীরে মারধরের বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং ঘটনার রাতে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করা হয়েছিল বলে পরিবার অভিযোগ করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ মে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা তিশা শর্মার। প্রাক্তন 'মিস পুণে' তিশার রহস্যমৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। ইতোমধ্যেই তিশার মৃত্যুর আগে করা তাঁর এক চ্যাট সামনে এসেছে। সেখানে তিশা নিজের বান্ধবী মীনাক্ষীকে মেসেজ করেন। সেই চ্যাট এখন ভাইরাল। সেখানে তিশা লেখেন, 'আমি ফেঁসে গেছি ভাই। তুই অন্তত ফাঁসিস না। এখন বেশি কথা বলতে পারব না। সময় হলে নিজেই ফোন করব।' এর উত্তরে মীনাক্ষী লেখেন, 'আমার তোর জন্য চিন্তা হচ্ছে টুকটুক। আমি তোকে খুব ভালোবাসি, তোর পাশেই আছি।' কিন্তু তিশার সেই ফোন আর আসেনি। এর ঠিক পরদিনই, ভোপালের কাটারা হিলস এলাকায় নিজের শ্বশুরবাড়িতে তিশার রহস্যমৃত্যু। ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের।
শুধু মীনাক্ষী নয়, তিশা মৃত্যুর কিছুদিন আগে নিজের মাকেও মেসেজ করেন। সেখানে তিনি মাকে জানান, 'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে মা। এরা আমাকে কাঁদতেও দেবে না, হাসার কোনো কারণও দেবে না। আমি খুব খারাপভাবে ফেঁসে গেছি।' এমনকী মৃত্যুর ঠিক মিনিট পনেরো আগেও মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল তাঁর। কিন্তু স্বামী ঘরে ঢুকতেই তিশা আচমকা ফোন কেটে দেন। এর ঠিক পরেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর আসে- তিশা আর বেঁচে নেই।
তিশার পরিবার তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং যৌতুকের জন্য অত্যাচারের অভিযোগ এনেছে। তিশার শ্বশুরবাড়ি অত্যন্ত প্রভাবশালী— তাঁর স্বামী সমর্থ সিং একজন আইনজীবী এবং শাশুড়ি গিরিবালা সিং একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। এই প্রভাব খাটানোর কারণেই পুলিসি তদন্তে গাফিলতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তিশার পরিবারের। এমনকী সুবিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান তিশার পরিবার।
বিচারের দাবিতে এবং ভোপাল পুলিসের তদন্তে আস্থা হারিয়ে গত রবিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান তিশার বাবা নবনিধি শর্মা, ভাই (যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর) এবং অন্য আত্মীয়রা। মুখ্যমন্ত্রী অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর ওএসডি (OSD)-র সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। তিশার বাবার দাবি, ওএসডি নিজেও পুলিসের তদন্তে খামতি থাকার কথা স্বীকার করেছেন। সুবিচার না পেলে তিশার বাবা আত্মাহত্যার হুমকিও দিয়েছেন। সত্যি সামনে না আসা পর্যন্ত মেয়ের শেষকৃত্য করতে অস্বীকার করেছে পরিবার।
তিশার প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, তিশার মৃত্যু গলায় ফাঁস লাগার কারণেই হয়েছে এবং ফাঁস লাগার সময় তিনি জীবিত ছিলেন। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হল, তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে মৃত্যুর আগের একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা শারীরিক নির্যাতনের দিকেই ইশারা করছে।
এইমস (AIIMS) ভোপালের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পরিবার সন্তুষ্ট নয়। তাদের দাবি, দিল্লির এইমসে পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হোক। পরিবারের দাবি, প্রমাণ লোপাট করার জন্য তিশার দেহ ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা হয়েছে যাতে তা পচে যায়। তাঁরা দেহটি মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। পরিবারের অভিযোগ, তিশার হাত ও কানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিসের তৈরি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)-এর ওপর ভরসা হারিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার দুদিন পর কেন এফআইআর (FIR) দায়ের হল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
