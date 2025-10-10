Woman Alleges Abuse By Uber Auto Driver In Bengaluru: ফের টার্গেট উত্তর-পূর্ব! বেঙ্গালুরুতে অটোচালকের চরম লাঞ্ছনার শিকার যুবতী, বিপাকে পড়ে উবের শেষে...
Bengaluru Women Assult: বেঙ্গালুরুর এক উবের অটোচালকের হাতে হেনস্থা মহিলা, তাঁর অপরাধ ছিল একটাই তিনি উত্তরপূর্ব স্থানীয় বাসিন্দা, কাজেই তার কাছে কন্নড় অঞ্চলের ভাষা একবারেই অজানা। তাই রাস্তায় সেই অটোচালক অটো থামিয়ে কন্নড় ভাষায় কথা বলার দাবী করেন সেই মহিলাটিকে, কথা না বলতে পাড়ায় তাঁর উপর চলে মারধর। মহিলার দাবি দ্বন্দ্ব চলাকালীন অটোচালক তাঁর ভিডিয়ো বানায় অমতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর এক উবের অটোচালকের হাতে হেনস্থা মহিলা, তাঁর অপরাধ ছিল একটাই তিনি উত্তরপূর্ব স্থানীয় বাসিন্দা, কাজেই তার কাছে কন্নড় অঞ্চলের ভাষা একবারেই অজানা। তাই রাস্তায় সেই অটোচালক অটো থামিয়ে কন্নড় ভাষায় কথা বলার দাবী করেন সেই মহিলাটিকে, কথা না বলতে পাড়ায় তাঁর উপর চলে মারধর। মহিলার দাবি দ্বন্দ্ব চলাকালীন অটোচালক তাঁর ভিডিয়ো বানায় অমতে।
আরও পড়ুন: Success Story: TCS-এর চাকরি ছেড়েই সফল বাংলার মেয়ে! জানুন, তাঁর সাফল্যের কাহিনী...
এই ঘটনা বেঙ্গালুরু পুলিসের কাছে পৌছতে শুরু হয় তদন্ত এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, উবের কম্পানি নিজে সামাজিক মাধ্যমে আক্রান্ত মহিলার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উবের কোম্পানির, জানান তাদের অ্যাফিসিয়াল এস্ক হ্যানডেলে।
আরও পড়ুন: Delhi Horror: ঘুমন্ত স্বামীর বুকে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল স্ত্রী, চিত্কার করে উঠতেই গায়ে লঙ্কার গুঁড়ো....
পরে তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে জানা যায়, এই ঘটনা ২ অক্টোবারে ঘটেছিল যখন ক্যাব অটো বুক করার পর চালক না আশায় তিনি বুকিং ক্যানসেল করে অন্য অটোতে যাওয়ায় এই মূল ঘটনাটি ঘটে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)