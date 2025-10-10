English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Woman Alleges Abuse By Uber Auto Driver In Bengaluru: ফের টার্গেট উত্তর-পূর্ব! বেঙ্গালুরুতে অটোচালকের চরম লাঞ্ছনার শিকার যুবতী, বিপাকে পড়ে উবের শেষে...

Bengaluru Women Assult: বেঙ্গালুরুর এক উবের অটোচালকের হাতে হেনস্থা মহিলা, তাঁর অপরাধ ছিল একটাই তিনি উত্তরপূর্ব স্থানীয় বাসিন্দা, কাজেই তার কাছে কন্নড় অঞ্চলের ভাষা একবারেই অজানা। তাই রাস্তায় সেই অটোচালক অটো থামিয়ে কন্নড় ভাষায় কথা বলার দাবী করেন সেই মহিলাটিকে, কথা না বলতে পাড়ায় তাঁর উপর চলে মারধর। মহিলার দাবি দ্বন্দ্ব চলাকালীন অটোচালক তাঁর ভিডিয়ো বানায় অমতে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 10, 2025, 06:38 PM IST
Woman Alleges Abuse By Uber Auto Driver In Bengaluru: ফের টার্গেট উত্তর-পূর্ব! বেঙ্গালুরুতে অটোচালকের চরম লাঞ্ছনার শিকার যুবতী, বিপাকে পড়ে উবের শেষে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুর এক উবের অটোচালকের হাতে হেনস্থা মহিলা, তাঁর অপরাধ ছিল একটাই তিনি উত্তরপূর্ব স্থানীয় বাসিন্দা, কাজেই তার কাছে কন্নড় অঞ্চলের ভাষা একবারেই অজানা। তাই রাস্তায় সেই অটোচালক অটো থামিয়ে কন্নড় ভাষায় কথা বলার দাবী করেন সেই মহিলাটিকে, কথা না বলতে পাড়ায় তাঁর উপর চলে মারধর। মহিলার দাবি দ্বন্দ্ব চলাকালীন অটোচালক তাঁর ভিডিয়ো বানায় অমতে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Success Story: TCS-এর চাকরি ছেড়েই সফল বাংলার মেয়ে! জানুন, তাঁর সাফল্যের কাহিনী...

এই ঘটনা বেঙ্গালুরু পুলিসের কাছে পৌছতে শুরু হয় তদন্ত এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, উবের কম্পানি নিজে সামাজিক মাধ্যমে আক্রান্ত  মহিলার কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উবের কোম্পানির, জানান তাদের অ্যাফিসিয়াল এস্ক হ্যানডেলে।

আরও পড়ুন: Delhi Horror: ঘুমন্ত স্বামীর বুকে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিল স্ত্রী, চিত্কার করে উঠতেই গায়ে লঙ্কার গুঁড়ো....

পরে তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে জানা যায়, এই ঘটনা ২ অক্টোবারে ঘটেছিল যখন ক্যাব অটো বুক করার পর চালক না আশায় তিনি বুকিং ক্যানসেল করে অন্য অটোতে যাওয়ায় এই মূল ঘটনাটি ঘটে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Young Women Assult By Auto Cab DriverwomenWomen Assulted By Auto Driver
পরবর্তী
খবর

DA Hike: DA নিয়ে বড় খবর! ৩% নয় একলাফে বাড়ছে ৮%, কারা পাচ্ছেন এই 'লটারি'? জানুন...
.

পরবর্তী খবর

Mohun Bagan IFA Shield 2025: গোকুলামকে ৫ গোলের মালা পরিয়ে শিল্ড শুরু, বিতর্কে বিদ্ধ বাগান...