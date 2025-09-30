English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
TCS Layoffs news: ১২০০০ নয়, TCS আসলে ৮০,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের তালে আছে! সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে...গোপন রিপোর্ট...

TCS news:  প্রায় ৮০,০০০ কর্মীকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছু কর্মী ১৮ মাস পর্যন্ত সেভারেন্স প্যাকেজ (severance packages) পেয়েছেন, আবার অন্যরা বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 30, 2025, 07:28 PM IST
TCS Layoffs news: ১২০০০ নয়, TCS আসলে ৮০,০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের তালে আছে! সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে...গোপন রিপোর্ট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই মাস আগে ভারতের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS) ঘোষণা করেছিল যে তাঁরা কর্মীসংখ্যার ২ শতাংশ অর্থাৎ ১২ হাজারেরও বেশি কর্মীকে আগামী এক বছরের মধ্যে ছাঁটাই (TCS layoffs) করবে। এই ঘোষণার পর থেকেই নানা পদমর্যাদার কর্মীদের মনে আশঙ্কার ঢেউ খেলছে। কার উপর কোপ পড়বে জানেন না কেউ। গত কয়েক সপ্তাহে ফোর্সড রেজিগনেশন (Forced Resignation) এবং আকস্মিক পদত্যাগের (Sudden Resignation) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ তীব্র আকার ধারণ করেছে। 

TCS-এর ছাঁটাই

তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টিসিএসে মাস দু’য়েক আগে বিশ্বব্যাপী ১২ হাজারেরও বেশি কর্মী ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সংস্থাটি, যা তাদের মোট কর্মীসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ। তার পর থেকেই নাকি হইচই পড়ে গিয়েছে সংস্থার অন্দরে। আইটি ইউনিয়ন, কর্মী এবং অন্য অংশীদারদের বিশ্বাস, টিসিএস যে পরিমাণ কর্মী ছাঁটাই করবে বলে আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি।

আরও ছাঁটাই

বেশ কয়েকটি সূত্রের দাবি, এই সংখ্যা ৮০ হাজারেরও বেশি হতে পারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় স্তরের আইটি ইউনিয়নের সদস্য তথা টিসিএসের মধ্যস্তরের এক কর্মী সংবাদমাধ্যম মানি কন্ট্রোলকে বলেছেন, 'জুন মাস থেকে ছাঁটাইয়ের মুখে পড়া প্রায় ১০ হাজার কর্মী সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি হতে পারে। যেহেতু কর্মীদের নিজেদেরই পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে এবং কোম্পানি তাঁদের ছাঁটাই করছে না, তাই এই সংখ্যাগুলি রেকর্ডে থাকবে না।’

 প্রায় ৮০,০০০ কর্মীকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, কিছু কর্মী ১৮ মাস পর্যন্ত সেভারেন্স প্যাকেজ (severance packages) পেয়েছেন, আবার অন্যরা বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

কোম্পানি এখনও এই দাবিগুলির বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে, এই খবরটি আইটি সেক্টরে আরও উত্তেজনা বাড়াচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই AI-এর কারণে ছাঁটাই হচ্ছে। এই দাবিগুলি এখনও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি, তবে মিডিয়া রিপোর্টগুলিতে এই দাবিগুলি করা হয়েছে।

TCS কর্মী ছাঁটাই: আসল সংখ্যাটি কত?

কোম্পানি এই দাবিগুলির বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। অভিযোগগুলি এখনও স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা হয়নি, তবে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরাও একই ধরনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। একজন লিখেছেন, 'কলেজের এক বন্ধুর সাথে দেখা হল যে TCS-এ কাজ করে, এবং তার মতে, প্রায় ৮০,০০০ (হ্যাঁ ৮০ হাজার, এটা টাইপিংয়ের ভুল নয়) কর্মীকে এখনও পর্যন্ত ছাঁটাই করা হয়েছে এবং কাউকে ১৮ মাসের বেতন, কাউকে ৩ মাসের বেতন এবং কাউকে কোনো সেভারেন্স প্যাকেজ ছাড়াই ছাঁটাই করা হয়েছে। এটি একটি চমকে দেওয়ার মতো সংখ্যা, এবং আমি নিশ্চিত যে এর প্রভাব অন্যান্য আইটি পরিষেবা সংস্থাগুলিতেও পড়বে।'

TCS-এর বক্তব্য

কিন্তু ৮০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের দাবি নস্যাৎ করেছে টিসিএস। বিপুল সংখ্যক কর্মীকে কাজ থেকে বিতারণের খবর ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এই ছাঁটাইয়ের পর, ৮০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের 'ভুয়ো খবর' ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিবৃতি দিয়ে তা খারিজ করল টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা।

টিসিএস ৮০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের খবর নস্যাৎ করলেও তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের মধ্যে কাজ হারানোর আশঙ্কা দিনে দিনে জাঁকিয়ে বসেছে। কারণ চলতি অর্থবর্ষে টিসিএস ছাড়াও একাধিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীছাঁটাইয়ের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। অ্যাক্সেনচার ইতিমধ্যেই ১১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের কথা জানিয়েছে। মাইক্রোসফ্টও ৯ হাজার কর্মীর কাজ কেড়েছে।

