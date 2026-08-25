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আইফোনের EMI কারণ নয়, বাবা-মাকে এক করতে চেয়েছিলেন কুণাল! মহারাষ্ট্র কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়

Maharashtra Family Tragedy: কুণালের মামাবাড়ির লোকেদের দাবি, কুণাল চেয়েছিলেন বাবা-মায়ের বিবাদ মিটিয়ে দিতে। অন্যদিকে, মুরলীধরের বোন জানান, ২২ বছর আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন এই দম্পতি। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যে নানা টানাপোড়েন ছিল। তবে প্রতিবেশীরা জানান, বাইরে থেকে তাঁদের কোনো অশান্তি বোঝা যেত না। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:03 PM IST
আইফোনের EMI কারণ নয়, বাবা-মাকে এক করতে চেয়েছিলেন কুণাল! মহারাষ্ট্র কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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