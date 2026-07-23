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'যুবকদের ভবিষ্যতের থেকে বড় কিছু হতে পারে না', NEET প্রশ্ন ফাঁসে এবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের ঘোষণা মোদীর

Narendra Modi on NEET Paper Leak:  কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল রাজধানী। সোমবার যন্তরমন্তর থেকে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিসের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 23, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:21 AM IST
'যুবকদের ভবিষ্যতের থেকে বড় কিছু হতে পারে না', NEET প্রশ্ন ফাঁসে এবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের ঘোষণা মোদীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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