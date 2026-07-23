'যুবকদের ভবিষ্যতের থেকে বড় কিছু হতে পারে না', NEET প্রশ্ন ফাঁসে এবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের ঘোষণা মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সংসদীয় বৈঠকে মুখ খোলার পর এবার বড় পদক্ষেপ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির ছাত্র আন্দোলন খোদ প্রধানমন্ত্রী দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। ফলে চাপ বাড়ছে সরকারের উপরে। আর তার পরেই এবার অনেক বড় পদক্ষেপ করার কথা ঘোষণা করলেন প্রধনমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সাংসদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার বালেছিলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস করা গুরুতর পাপ। যারা আমাদের পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সাথে ছিনিমিনি খেলেছে, তাদের চিহ্নিত করে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।" আর বৃহস্পতিবার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার হ্যান্ডেলে জানিয়ে দিয়েছেন, নিট এর যারা পেপার লিক করেছে তাদের শাস্তি দিতে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হবে।
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
এক্স হ্যান্ডেল প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, দেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের থেকে কোনও কিছুই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিট পেপার লিকে যারা জড়িত তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা একটি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করার কথা ঠিক করেছি। এর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি। যারা আমাদের যুবা সমাজের ভবিষ্যত নষ্টের চেষ্টা করবে তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না।
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল রাজধানী। সোমবার যন্তরমন্তর থেকে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিসের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে আহত হয়েছেন বহু ছাত্র। একজনকে তো আইসিইউতেও রাখতে হয়েছে। লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় পুলিস। পরদিনই রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধরনায় বসে যান। তাকেও মারধর করে তুলে নিয়ে যায় পুলিস। এভাবেই চাপ বাড়ছে সরকারের উপরে। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আগেই এনিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী।
মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় বৈঠকে বলেন, পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখা কোনো একটা নির্দিষ্ট সরকারের কাজ নয়, এটি একটি ‘জাতীয় দায়িত্ব’। তরুণদের পরিশ্রম ও স্বপ্ন নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। তিনি বলেন, "প্রশ্নপত্র ফাঁস করা গুরুতর পাপ। যারা আমাদের পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সাথে ছিনিমিনি খেলেছে, তাদের চিহ্নিত করে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।" পরীক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে কড়া আইনের পাশাপাশি প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর জোর দেন তিনি।
প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আইনি ব্যবস্থা শক্ত করার পাশাপাশি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র কাজের ধরন ও কাঠামোতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন তিনি। পরীক্ষার্থীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকার ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে বলে জানান নরেন্দ্র মোদী। সংকটের এই সময়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সব এনডিএ নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
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