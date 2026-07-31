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'জেন আলফা'র প্রতিবাদ: স্কুলে পাখা, টয়লেট, খাবারের দাবিতে পড়ুয়াদের ৪ কিমি পদযাত্রা! শিক্ষকের দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ

Gen Alpha protest: ১৫০ জন পড়ুয়ার জন্য মাত্র একজনই শিক্ষক! স্কুলের মেইন গেট বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষকের দাবিতে অবস্থানে বসে পড়ুয়ারা... স্কুলে পাখা, ভালো খাবার ও শৌচালয়ের দাবিতে ৪ কিমি পদযাত্রা করে পড়ুয়ারা।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:31 PM IST
'জেন আলফা'র প্রতিবাদ: স্কুলে পাখা, টয়লেট, খাবারের দাবিতে পড়ুয়াদের ৪ কিমি পদযাত্রা! শিক্ষকের দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ
Image Credit: ছবি সৌজন্যে ইনস্টাগ্রাম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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