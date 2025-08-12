Asim Munir Nuclear Threat to India: 'ভারতকে মারা শুরু করব গুজরাত থেকে...', ট্রাম্পের ভরসায় ফের বড় হুমকি মুনীরের! টার্গেটে আম্বানির তেল...

Asim Munir Nuclear Threat to India: 'ভারতকে মারা শুরু করব গুজরাত থেকে...', ট্রাম্পের ভরসায় ফের বড় হুমকি মুনীরের! টার্গেটে আম্বানির তেল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুকেশ আম্বানির জামনগরের তেল শোধনাগারে হামলার হুমকি মুনীরের! পরমাণু যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানের সতর্কবার্তা ভারতকে। আসিম মুনীরের যুদ্ধ-প্রস্তাবের মুখে এবার মুকেশ আম্বানির গুজরাট শোধনাগার।
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার সফরে গিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শোধনাগারের নাম উল্লেখ করেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার।
প্রধান বিষয়গুলো:
হুমকি: পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আসিম মুনির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ট্যাম্পায় এক নৈশভোজে যোগদান করে এই হুমকি দেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে কোনও সংঘাত হলে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে আঘাত হানবে পাকিস্তান।
পরমাণু হুমকি: তিনি বলেন, আমরা একটি পারমাণবিক জাতি। যদি আমরা মনে করি আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, তাহলে আমরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বের অর্ধেককে ধ্বংস করে নিয়ে ডুবব।
নতুন কৌশল: প্রথমবারের মতো, পাকিস্তানের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদকে সম্ভাব্য সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
মুনির সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা চলাকালীন একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে মুকেশ আম্বানির ছবির সঙ্গে একটি কোরানের আয়াত ছিল। তিনি বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই পোস্টটি অনুমোদন করেছিলেন 'তাদের দেখানোর জন্য যে আমরা পরের বার কী করব।'
অনুষ্ঠানের বিবরণ: এই মন্তব্যগুলো ট্যাম্পার একটি নৈশভোজে কনসাল আদনান আসাদের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে করা হয়েছিল, যেখানে প্রায় ১২০ জন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে কড়া নিরাপত্তা ছিল এবং সেলফোনসহ অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
এই মন্তব্যের বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। তারা পাকিস্তানের এই ধরনের হুমকিকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেছে।
