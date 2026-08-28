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দুর্গাদের হাতেই সন্ত্রাস দমন, NSG তৈরি করছে এলিট মহিলা কমান্ডোদের, ভারতের নিরাপত্তায় নারীশক্তির ইতিহাস!

পুজোর আগেই দারুণ খবর। দুর্গাদের হাতেই সন্ত্রাসবাদ দমন। এবার NSG তৈরি করছে মহিলা কমান্ডোদের। ভারতের নিরাপত্তায় নারীশক্তির ইতিহাস!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:30 PM IST
দুর্গাদের হাতেই সন্ত্রাস দমন, NSG তৈরি করছে এলিট মহিলা কমান্ডোদের, ভারতের নিরাপত্তায় নারীশক্তির ইতিহাস!
Image Credit: এনএসজি মহিলা কমান্ডো কনভার্সন কোর্স

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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