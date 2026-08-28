/দুর্গাদের হাতেই সন্ত্রাস দমন, NSG তৈরি করছে এলিট মহিলা কমান্ডোদের, ভারতের নিরাপত্তায় নারীশক্তির ইতিহাস!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সন্ত্রাসবাদীদের বুক কাঁপিয়ে দেয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড ওরফে এনএসজি। কালো পোশাকে সজ্জিত দেশের এই এলিট ফোর্সকে বিশ্বজুড়ে 'ব্ল্যাক ক্যাটস' নামে পরিচিত। মুম্বইয়ের ২৬/১১ জঙ্গি হামলার মোকাবিলা হোক বা পাঠানকোটে বিমানঘাঁটি রক্ষা করা। এনএসজি বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা কোন ধাতুতে তৈরি। আর এবার নারীশক্তির হাতেই সন্ত্রাসবাদ দমন। এনএসজি তৈরি করছে মহিলা কমান্ডোদের। মানেসরে অবস্থিত এনএসজি-র প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি এই প্রথমবার চালু করল মহিলা কমান্ডো কনভার্সন কোর্স বা এমসিসিসি। রাজ্য পুলিস বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর (সিএপিএফ) নারী কর্মীদের জন্য এই কোর্স। সংসদ ভবন বা সীমান্তের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকায় কুইক রিঅ্যাকশন টিমের সদস্য হিসেবে কিংবা অন্যান্য সংবেদনশীল দায়িত্ব পালনের জন্য নিরাপত্তা কর্মীদের এনএসজি-র কমান্ডো প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে।
কী জানাচ্ছে এনএসজি
এনএসজি-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, '১২ সপ্তাহের নিবিড় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এমনভাবেই সাজানো হয়েছে যাতে শারীরিক ক্ষমতা, অস্ত্র চালনা ও লক্ষ্যভেদে দক্ষতা, কৌশলগত অভিযান পরিচালনা, বন্দিদের উদ্ধার এবং সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযানের অন্যান্য বিশেষ দিকগুলির উপর কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শারীরিক ভাবে বলিষ্ঠ, কারিগরি ভাবে দক্ষ ও অভিযানের জন্য প্রস্তুত নারী কমান্ডো গড়ে তোলা হবে।' তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগের লক্ষ্যই হল বিভিন্ন বাহিনীর নারী সদস্যদের কাছে এনএসজি-র সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী বিশেষ দক্ষতা পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে প্রশিক্ষিত ও অভিযান-ক্ষমতাসম্পন্ন জনবলের একটি বৃহত্তর ভিত্তি তৈরি হবে। পেশাগত মানদণ্ডের সামঞ্জস্য বজায় থাকবে এবং দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামোয় বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের সক্ষমতা আরও জোরদার হবে। মুখপাত্র আরও বলেন, 'প্রশিক্ষণ শেষে এই নারী সদস্যরা উন্নত দক্ষতা ও অভিযান-সংক্রান্ত জ্ঞান নিয়ে নিজ নিজ বাহিনীতে ফিরে যাবেন, যা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি আরও সুদৃঢ় করতে এবং সারা দেশে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সক্ষমতার পরিধি ও বিস্তৃতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'
প্রথম এমসিসিসি লক্ষ্য শুধুই নিরাপত্তা কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা নয়, বরং তাদের এমন সব কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সঙ্গে ক্ষমতায়িত করা, যার মাধ্যমে তাঁরা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জগুলির কার্যকর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আর সবাই জানে মহিলারা চাইলে কী না পারেন!
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