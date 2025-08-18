Nurse Death: ১ মাস আগেই কাজে যোগ, ফের নার্সের রহস্যমৃ*ত্যু! হাসপাতালের তালাবন্ধ বাথরুমে ভয়ংকর অবস্থায় মিলল...

Nurse Death: ১ মাস আগেই কাজে যোগ, ফের নার্সের রহস্যমৃ*ত্যু! হাসপাতালের তালাবন্ধ বাথরুমে ভয়ংকর অবস্থায় মিলল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের নার্সের রহস্যমৃত্যু। এবার হাসপাতালের শৌচালয়ে মিলল ২১ বছর বয়সী এক নার্সের দেহ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার নাম চাঁদনি।
পর পর নার্সের মৃত্যু!
মাসখানেক আগেই রমজানের সময় দক্ষিণ কলকাতায় এক নার্সের রহস্যমৃত্যু হয়। গভীর রাতে স্বামীর খোঁজে বেরিয়েছিলেন ওই নার্স। পরে গলায় ওড়না জড়ানো তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির কাছেই। সেই ঘটনায় ওই নার্সের স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এরপর দিন তিনেক আগে হুগলির সিঙ্গুরের এক নার্সিংহোমে এক নার্সের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কাজে যোগ দেওয়ার মাত্র ৩ দিনের মাথায় উদ্ধার হয় নন্দীগ্রামের বাসিন্দা ওই নার্সের ঝুলন্ত দেহ। সেই ঘটনায় খুনের অভিযোগ করে পরিবার। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার ওই নার্সিংহোমের মালিক ও তাঁর প্রেমিক। অভিযোগ, এদের দুজনের মানসিক অত্যাচারেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই নার্স। এই ঘটনায় উত্তাল গোটা এলাকা। এবার আরও এক নার্সের মৃত্যুর খবর সামনে এল।
১ মাস আগে কাজ যোগ...
উত্তরপ্রদেশের কানপুরের হাসপাতালের শৌচালয়ে পাওয়া গিয়েছে ওই নার্সের দেহ। প্রাথমিকভাবে পুলিসের সন্দেহ, আত্মঘাতী হয়েছেন ২১ বছরের ওই নার্স। রবিবার উদ্ধার হয় চাঁদনি নামে ওই নার্সের দেহ। চাঁদনি আদতে বিহারের সিওয়ান জেলার বাসিন্দা। গত ১ মাস ধরে কানপুরের লাজপত নগরের একটি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। গত ৬ বছর ধরে তিনি রাওয়াতপুরে লক্ষ্মী গুপ্ত নামে এক মহিলার পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছিলেন।
বাথরুমে দেহ...
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে চাঁদনি কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের দিন সকালে শিফট বদলের সময় তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর তাঁর সহকর্মীরা তার খোঁজ শুরু করেন। তখন হাসপাতালের তিন তলায় একটি কেবিনের তালাবন্ধ বাথরুমের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। সন্দেহ হয় তাঁদের। উঁকি মারতেই দেখেন বাথরুমের মাটিতে পড়ে চাঁদনির নিথর দেহ।
বিষ ইনজেকশনে আত্মঘাতী...
সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় পুলিসে। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস ইনজেকশন ও ওষুধ পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিসের অনুমান, ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে বিষ প্রয়োগ করে আত্মঘাতী হয়েছেন চাঁদনি। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আরও স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও কোনও মন্তব্য করেনি।
