NYC mayor Zohran Mamdani'S Letter To Umar Khalid: 'তোমার কথা মনে পড়ে', নিউ ইয়র্কের মেয়র পদ শপথ নিয়ে উমর খালিদকে চিঠি মামদানির!

NYC mayor Zohran Mamdani'S Letter To Umar Khalid: 'তোমার কথা মনে পড়ে', নিউ ইয়র্কের মেয়র পদ শপথ নিয়ে উমর খালিদকে চিঠি মামদানির!
NYC mayor Zohran Mamdani'S Letter To Umar Khalid: 'তুমি বলতে, তিক্ততা যেন কখনও নিজের সত্তাকে গ্রাস করে না-ফেলে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে ভাল লেগেছে। আমরা সকলে তোমার কথা ভাবছি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় পাঁচ বছরের বেশি সময়ে জেলে বন্দি। নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে শপথ নেওয়ার পর, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (JNU) প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে চিঠি লিখলেন জোহরান মামদানি। খালিদ ও মামদানি ছবি-সহ সেই চিঠি এখন রীতিমতো ভাইরাল সোশ্য়াল মিডিয়া।
নিউ ইয়র্কের সদ্য নির্বাচিত মেয়র নিজের হাতে উমরকে যে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠিটি সোশ্য়াল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন উমরের বান্ধবী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ী। মামদানি লিখেছেন, 'প্রিয় উমর, তিক্ততা নিয়ে তোমার কথাগুলো আমার প্রায়ই মনে পড়ে। তুমি বলতে, তিক্ততা যেন কখনও নিজের সত্তাকে গ্রাস করে না-ফেলে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে ভাল লেগেছে। আমরা সকলে তোমার কথা ভাবছি'।
জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন উমর খালিদের বাবা সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস এবং মা সাহিবা খানম। তখনই তাঁদের হাতে এই চিঠি তুলে দেন নিউ ইয়র্কের মেয়র মামদানি। সম্প্রতি বোনের বিয়ের জন্য শর্তসাপেক্ষে ১৪ দিনের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়েছিলেন উমর। বনজ্যোৎস্না জানিয়েছেন, বড় মেয়ে ভারতে আসতে পারেননি। ছোট মেয়ের বিয়ের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই আমেরিকায় যান উমরের বাবা-মা।
বোনের বিয়ে ছিল ২৭ ডিসেম্বর। দিল্লির কারকারডুমা আদালতে নির্দেশে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তবর্তী জামিনে মুক্ত ছিলেন উমর খালিদ। অন্তর্বর্তী জামিনে বেশ কয়েকটি শর্ত দিয়েছিল আদালত। বনজ্যোৎস্না জানিয়েছেন, 'উমর পুরো সময়টাই বাড়িতেই কাটিয়েছেন। কারণ, জামিনের শর্ত অনুযায়ী বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আগের দু'বারের মতো সময় খুব দ্রুত কেটে গেল। মায়ের হাতের রান্না খেয়েছে আর ভাইপো-ভাইঝিদের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছে'।
২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাস। দিল্লিতে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন হিংসা ঘটনা ঘটে। নিহত হন ৫৩ জন। সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (JNU) তত্কালীন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে। তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (UAPA) মামলা রুজু করে দিল্লি পুলিস। তাদের দাবি, হিংসার ঘটনায় ‘অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী’ উমর।
দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্র মামলায় উমর-সহ বাকি অভিযুক্তদের ভারত সরকারে চিঠি দিয়েছেন আমেরিকার ৭ আইনপ্রণেতা। আন্তর্জাতিক আইন মেনে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিচারের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। জানিয়েছেন, উমর-সহ দিল্লি হিংসায় অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তির বিচার-পূর্ব দীর্ঘস্থায়ী আটক নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। ভারতীয় আইন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখেই উমরদের জামিন চেয়েছেন তাঁরা।
