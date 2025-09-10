SIR Big Breaking: বাদ যাবে না বাংলাও, অক্টোবরেই দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে SIR... কমিশন জানাল...
SIR in India: ছাব্বিশে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। এবার নজরে বাংলা! দিল্লিতে SIR নিয়ে আলোচনার জন্য সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন। ১০ সেপ্টেম্বর বৈঠক হওয়ার কথাই ছিল।
রাজীব চক্রবর্তী: ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসআইআর (SIR) নিয়ে সব প্রস্তুতি শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হল সব রাজ্যের সিইওদের। অক্টোবরের যে কোনও দিন শুরু হতে পারে এসআইআর। শিডিউল সময়মতো রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। বৈঠকে রাজ্যগুলিকে জানাল কমিশন।
বিহারে দিয়েই শুরু হল। সূত্রের খবর, কীভাবে SIR হয়েছে সেখানে? বৈঠকে প্রেজেন্টেশন দেবেন বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। নিজের নিজের রাজ্য়ে SIR-র প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরবেন অন্য রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকরা। স্রেফ মু্খ্য নির্বাচনী আধিকারিকই নন, বৈঠকে হাজির খাকতে বলা হয়েছে অ্যাডিশনাল অথবা জয়েন্ট সিইওকেও।
SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। একজোট বিরোধীরা। নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনড়। মুখ্য় নির্বাচন কমিশন জ্ঞানেশ কুমারের সাফ কথা, 'গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবি তুলে আসছিল। কমিশন বিহার থেকে তার-ই শুরু করেছে। যখন খসড়া তালিকা করা হচ্ছিল, তখন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও (বিএলএ) যুক্ত ছিলেন'। সাফ জানিয়ে দেন, 'নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন'। জানিয়ে দিয়েছেন, 'নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন। বিহার থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে কবে SIR হবে, তা সঠিক সময়ে ঘোষণা করে হবে'।
নাম যাচাই করে নিতে ঢুকতে হবে এই সাইটে- https://ceowestbengal.nic.in/roll_dist ।
জানানো হয়েছে, যদি কোনও কেন্দ্রের তালিকা পাওয়া না যায়, তাহলে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাই সেই কেন্দ্রে সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে।
