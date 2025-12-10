Salary hike for CM, speaker and MLAs: বিল পাস বিধানসভায়, এই রাজ্যে ৩ গুণ বেতন বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিধায়ক-স্পিকার সবার!

Salary hike for CM, speaker and MLAs: বিল পাস বিধানসভায়, এই রাজ্যে ৩ গুণ বেতন বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিধায়ক-স্পিকার সবার!
Odisha Government Threefold salary hike: বিধায়কদের জন্য সর্বোচ্চ এই বেতন বৃদ্ধি ২০২৪ সালের জুন থেকে কার্যকর করা হবে। সর্বসম্মতিক্রমে মোট চারটি সংশোধনী বিল পাস করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকার থেকে সমস্ত বিধায়ক! সবার বেতন বাড়ছে ৩ গুণ করে! বেতন বৃদ্ধিতে অনুমোদন করে দিয়েছে বিধানসভা। আর তারপরই মুখ্যমন্ত্রী মাসিক বেতন বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৩.৭৪ লক্ষ টাকা। ওদিকে বিধায়কদের মাসিক বেতনও ১.১১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ৩.৪৫ লক্ষ টাকা। বেতন বাড়ছে স্পিকারেরও।
মঙ্গলবার ওড়িশা বিধানসভা বেতন ও ভাতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন অনুমোদন করে। যার ফলেই বাড়ছে বিধায়কদের বেতন। বিধায়কদের মাসিক বেতন ১.১১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ৩.৪৫ লক্ষ টাকা। বিধায়কদের জন্য সর্বোচ্চ এই বেতন বৃদ্ধি ২০২৪ সালের জুন থেকে কার্যকর করা হবে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মুকেশ মহালিং জানিয়েছেন, সর্বসম্মতিক্রমে মোট চারটি সংশোধনী বিল পাস করেছে। যার ফলে বিধায়কদের বেতন, ভাতা বাড়ছে। বাড়ছে প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী , মন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতার বেতনও ৩ গুণ বাড়ছে।
নয়া সংশোধিত কাঠামোয় একজন বিধায়ক মূল বেতন হিসেবে ৯০,০০০ টাকা, নির্বাচনী এলাকা এবং সচিবালয় ভাতা হিসেবে ৭৫,০০০ টাকা, পরিবহন ভাতা হিসেবে ৫০,০০০ টাকা, স্থায়ী ভ্রমণ ভাতা হিসেবে ৫০,০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা হিসেবে ৩৫,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ খরচের জন্য ২০,০০০ টাকা, টেলিফোন খরচের জন্য ১৫,০০০ টাকা এবং বই ও জার্নালের জন্য ১০,০০০ টাকা পাবেন।
ওদিকে প্রাক্তন বিধায়করা এখন প্রতি মাসে ১.১৭ লক্ষ টাকা পাবেন, যার মধ্যে ৮০,০০০ টাকা পেনশন, ২৫,০০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ১২,৫০০ টাকা ভ্রমণ ভাতা অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রতিটি মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা পাবেন। আবার মেয়াদ কালে কোনও বিধায়কের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে।
আর মুখ্যমন্ত্রী প্রতি মাসে ৩.৭৪ লক্ষ টাকা, স্পিকার এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকে ৩.৬৮ লক্ষ টাকা, মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা পাবেন ৩.৬২ লক্ষ টাকা। সরকারি প্রধান হুইপ এবং উপ-প্রধান হুইপ যথাক্রমে ৩.৬২ লক্ষ টাকা এবং ৩.৫০ লক্ষ টাকা পাবেন।
আরও পড়ুুন, Bank Merger Big Update: ২০২৬-এই দেশ থেকে 'উঠে যাচ্ছে' ৮ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক? সরকার স্পষ্ট জানাল... বিরাট খবর...
আরও পড়ুন, DA hike: বড় খবর! জানুয়ারিতেই আবার বাড়ছে DA? এবার একেবারে ৬০%...
আরও পড়ুন, OYO Booking BIG UPDATE: কাপলদের জন্য দারুণ খুশির খবর! OYO রুমে 'একান্ত' হতে আর লাগবে না...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)