Odisha Horror: অন্য মহিলার শরীরে নিজের যৌনতার 'খিদে' মেটাচ্ছে স্বামী! 'তারিয়ে উপভোগ' স্ত্রীর, করল রেকর্ডও...

Odisha Horror: অন্য মহিলার শরীরে নিজের যৌনতার 'খিদে' মেটাচ্ছে স্বামী! 'তারিয়ে উপভোগ' স্ত্রীর, করল রেকর্ডও...
Wife records as husband rapes woman: বাড়িতে যাওয়ার পরই রানার স্ত্রী নির্যাতিতা মহিলাকে গণেশের সঙ্গে ঘুমাতে বাধ্য করে। ওই দম্পতি নির্যাতিতাকে এও হুমকি দেয় যে, নির্যাতিতা যদি এরপর আবার যৌন সম্পর্কে রাজি না হন, তাহলে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস! অন্য মহিলাকে ধর্ষণ করছে স্বামী! অন্য মহিলার শরীরে নিজের যৌনতার 'খিদে' মেটাচ্ছে স্বামী! সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'তারিয়ে উপভোগ' করল স্ত্রী! শুধু তাই নয়, করল ভিডিয়ো রেকর্ডও। ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার বালাসোরে।
বালাসোরে সিংলা থানার অন্তর্গত কাসাফল গ্রামে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি যখন ওই মহিলাকে ধর্ষণ করছিল, তখন তার স্ত্রী মোবাইল ফোনে সেই ঘটনাটি রেকর্ড করছিল। এমনকি ওই দম্পতি নির্যাতিতাকে এও হুমকি দেয় যে, নির্যাতিতা যদি এরপর আবার যৌন সম্পর্কে রাজি না হন, তাহলে ক্লিপটি ভাইরাল করে দেওয়া হবে।
নির্যাতিতার অভিযোগ অনুসারে, সার্থা পুলিশ ফাঁড়ির আওতাধীন কাসাফল গ্রামের গণেশ রানা ২৮ নভেম্বর চালের আটা পিষে দেওয়ার নামে ওই মহিলাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। রানার স্ত্রীও বাড়িতে উপস্থিত ছিল। বাড়িতে যাওয়ার পরই রানার স্ত্রী নির্যাতিতা মহিলাকে গণেশের সঙ্গে ঘুমাতে বাধ্য করে। যখন সে পালানোর চেষ্টা করে, তখন দম্পতি তাকে আটকে রাখে।
অভিযোগ, এরপরই রানা ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে। তখন তার স্ত্রী সেই ঘটনাটি রেকর্ড করে। এরপর দম্পতি হুমকি দেয় যে, নির্যাতিতা যদি রানার সঙ্গে আবার যৌন সম্পর্ক স্থাপনে রাজি না হয়, তাহলে ভিডিওটি অনলাইনে আপলোড করে দেওয়া হবে। এই ঘটনার ৯ দিন পর ওই নির্যাতিতা মহিলা সার্থা পুলিস ফাঁড়িতে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাতেই গোটা ঘটনা সামনে আসে।
ওদিকে, নির্যাতিতা অভিযোগ দায়ের করতেই গণেশের স্ত্রীও পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছে। তার অভিযোগ, ওই মহিলা-ই গণেশকে শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য করেছিলেন। মহিলার স্বামী, দেওর ও অন্যান্য আত্মীয়রা বাড়িতে ঢুকে তাদের মারধর করে। বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। সম্পত্তির ক্ষতি করে। সোনার মঙ্গলসূত্র এবং নগদ ২০,০০০ টাকা চুরি করে।
পুলিস জানিয়েছে, দুপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত গণেশ পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।
