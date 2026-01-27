Odisha Old Man Odyssey: পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রী, চিকিত্সা পেতে ভ্যানে চাপিয়ে ৩০০ কিমি দূরের হাসপাতালে বয়ে আনলেন ৭৫ বছরের স্বামী!
Odisha Old Man Odyssey: টাকার অভাবের কারণে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করার সামর্থ্য ছিল না বাবু লোহারের। তার পরেও হাল ছেড়ে দেননি। নিজের ভ্যান রিক্সটিকেই অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধুমাত্র রাস্তা না থাকার জন্য স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেননি বিহারের দশরথ মাঝি। স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেননি। তার স্মৃতিতে পাহাড় কেটে রাস্তা করেছিলেন দশরথ মাঝি। এবার সেরকমই ঘটনা ঘটল ওড়িশায়। পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রীকে ভ্যান রিক্সায় চাপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি পাড়ি দিলেন ৩০০ কিলোমিটার।
সম্বলপুরের মোড়িপাড়ার বাসিন্দা বাবু লোহার স্ত্রীকে নিয়ে চরম বিপদে পড়ে যান। তাঁর ৭০ বছর বয়সী স্ত্রী জ্যোতির স্ট্রোক হয়। তাঁর হাত পা পঙ্গু হয়ে যায়। সম্বলপুরের স্থানীয় চিকিৎসকরা তাঁকে পরামর্শ দেন যে, জ্যোতির উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হবে। সেখানেই ভালো চিকিত্সা হবে।
টাকার অভাবের কারণে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করার সামর্থ্য ছিল না বাবু লোহারের। তার পরেও হাল ছেড়ে দেননি। নিজের ভ্যান রিক্সটিকেই অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করেন। স্ত্রীর আরামের জন্য রিকশার ওপর পুরনো কুশন বা গদি বিছিয়ে দেন। তাতেই তুলে নেন স্ত্রীকে। তারপর হাসপাতালের উদেশ্য রওনা দেন।
সম্বলপুর থেকে কটক পৌঁছাতে বাবু লোহারের লেগে যায় ৯ দিন। সারা দিন রিকশা চালাতেন বাবু এবং রাতে রাস্তার ধারের দোকানপাটে আশ্রয় নিতেন। নিজের বয়স এবং শরীরের ওপর দিয়ে যাওয়া চরম ধকল সহ্য করেও তিনি শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পৌঁছাতে সক্ষম হন। সেখানে জ্যোতির টানা ২ মাস চিকিৎসা চলে।
আরও পড়ুন-গ্যারাজের শাটারের নীচে তেলে ঢেলে আগুন, ভেতরেই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত হিন্দু যুবক
আরও পড়ুন-SIR-এর লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সিতে পড়ছেন কারা, তালিকা চলে এল রাজ্যে, কীভাবে দেখবেন...
চিকিৎসা শেষে ১৯শে জানুয়ারি বাবু স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন। কিন্তু ফেরার পথে ফের এক বড় বিপত্তি ঘটে। পথে একটি গাড়ি তাঁদের রিক্সায় ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় বৃদ্ধা জ্যোতি দেবী গুরুতর আহত হন, যার ফলে তাঁদের যাত্রা মাঝপথে থেমে যায় এবং তাঁকে কাছের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করতে হয়।
স্ত্রীর চিকিত্সার পর ফের যাত্রা শুরু করেন স্ত্রীকে নিয়ে। সংবাদমাধ্যমে বাবু বলেন, আমাদের আর কেউ নেই। আমরা একে অপরের পাশে আছি। পথ দুর্ঘটনার পর যে হাসপাতালে স্ত্রীর চিকিত্সা করিয়েছিলেন সেখানকার ডাক্তার বিকাশ তাঁদের চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বাবুকে কিছু টাকা দেন যাতে সাচ্ছন্দে তারা বাড়ি পৌঁছতে পারেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)