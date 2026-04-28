Odisha Shocker: অ্যাকাউন্টের ১৯ হাজার টাকাটা দিন: কবর থেকে বোনের পচাগলা হাড় বেরনো দেহ তুলে সোজা ব্যাংকে ভাই
Odisha Shocker: বোন মারা গিয়েছে দুমাস আগে। তাঁর ব্যাংকে পড়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। ব্যাংকের দাবি, টাকা তুলতে হলে হয় খোদ আমানতকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে, নয়তো উপযুক্ত আইনি উত্তরাধিকার শংসাপত্র দেখাতে হবে। তাই অসহায় বৃদ্ধের মর্মান্তিক পদক্ষেপ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকাশে গনগনে সূর্য, জ্বলে যাচ্ছে গোটা শরীর। এই তীব্র দাবদাহে তিন কিলোমিটার ধরে হেঁটে চলেছেন বৃদ্ধ। দু'হাত ধরে আঁকড়ে ধরে হাঁটছেন নিজের বোনের কঙ্কালকে। এমন দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলেন এলাকাবাসী। ঘটনাটি ওড়িশার কেঁওঝড় জেলার।
জানা গিয়েছে, ডিয়ানালি গ্রামের বাসিন্দা জিতু মুণ্ডার বোন কাকরা মুণ্ডা মাস দুয়েক আগে মারা যান। কাকরার স্বামী ও একমাত্র সন্তান আগেই মারা গিয়েছিলেন। ফলে জিতুই ছিলেন তাঁর একমাত্র নিজের লোক। ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাংকের মাল্লিপাসি শাখায় কাকরার অ্যাকাউন্টে ১৯,৩০০ টাকা জমা ছিল। ওই টাকা তোলার জন্য জিতু বারবার ব্যাংকে গেলেও তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হয়।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাফ দাবি ছিল, টাকা তুলতে হলে হয় খোদ আমানতকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে, নয়তো উপযুক্ত আইনি উত্তরাধিকার শংসাপত্র (Legal Heir Certificate) দেখাতে হবে।
কম শিক্ষিত ও দরিদ্র জিতুর কাছে বোনের মৃত্যুর শংসাপত্র বা আইনি কাগজপত্র কিছুই ছিল না। জটিল সরকারি প্রক্রিয়ার মারপ্যাঁচ বুঝতে না পেরে চূড়ান্ত হতাশায় তিনি এক মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নেন। সোমবার গ্রামের শ্মশান থেকে বোনের দেহাংশ ও কঙ্কাল খুঁড়ে বের করেন জিতু। তারপর একটি কাপড়ে সেই কঙ্কাল জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে কাঠফাটা রোদে হাঁটা শুরু করেন ব্যাংকের দিকে। তাঁর ধারণা ছিল, বোনকে সশরীরে ব্যাঙ্কে হাজির করতে না পারলেও তাঁর অবশিষ্টাংশ দেখালে হয়তো ব্যাংক ম্যানেজার বিশ্বাস করবেন এবং টাকাটা দিয়ে দেবেন।
ব্যাংকের সামনে এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে ভিড় জমে যায়। সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা ব্যাংকের চরম সংবেদনশীলতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের অভিযোগ, নিয়ম রক্ষার নামে একজন দরিদ্র মানুষকে এভাবে হেনস্থা করা চরম অমানবিক। স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই না করে কেন ওই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন গ্রামবাসীরা।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিস জিতুকে শান্ত করে এবং বিষয়টি মানবিকতার খাতিরে সমাধানের আশ্বাস দেয়। আপাতত ব্যাঙ্কের কাছে এই বিষয়ে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে, প্রযুক্তির যুগেও অনেক সময় আইনি জটিলতা সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদার পথে পাহাড়সম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)