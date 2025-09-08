Odisha Shocker: ১২-র নাবালকের সঙ্গে জোর করে বিকৃত যৌন সম্পর্ক ৫ কিশোরের! শেষে নির্যাতিতকে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়...

Odisha Shocker: ১২-র নাবালকের সঙ্গে জোর করে বিকৃত যৌন সম্পর্ক ৫ কিশোরের! শেষে নির্যাতিতকে পাওয়া গেল ভয়ংকর অবস্থায়...
5 teens sodomise kill 12-year-old: সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে, ওই ৫ জন ছাত্র ওই কিশোরকে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে।যেখানে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক কিশোরের সঙ্গে জোর করে যৌন সম্পর্ক ৫ কিশোরের! জোর করে ওই কিশোরকে তাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করা! শেষে আপত্তি জানালে ১২ বছরের মাদ্রাসা পড়ুয়া ওই কিশোরকে খুন! খুন করে ৫ কিশোর মিলে। খুন করে লাশ ফেলে দেয় সেপটিক ট্যাংকে।
হাড়হিম করে দেওয়া ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার ভুবনেশ্বরের নয়াগড়ে। ১২ বছর বয়সী ওই কিশোরকে যৌন নির্যাতন ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ৫ কিশোরকেই গ্রেফতার করেছে পুলিস। পুলিস আরও জানিয়েছে যে, এর আগে অগাস্ট মাসেও ওই নাবালককে নির্যাতন ও খুনের চেষ্টা করেছিল ৫ কিশোর। কিন্তু সেবার ওই নাবালক বেঁচে যায়। সেই ঘটনাটি ঘটে ৩১ অগাস্ট।
কিন্তু এরপর ২ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হয়ে যায় ওই মাদ্রাসা পড়ুয়া। পরের দিন বাড়ির কাছাকাছি একটি পরিত্যক্ত সেপটিক ট্যাঙ্কে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। নিহত ও অভিযুক্ত সবাই একই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে বলেও জানিয়েছে পুলিস। অভিযুক্তদের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছর। পুলিস জানিয়েছে, "অভিযুক্তদের মধ্যে ২ জন ছেলেটিকে তাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। ওই কিশোর যখন সেকথা বলে দেওয়ার হুমকি দেয়, তখন পাঁচজন মিলে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তারপর দেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেয়।"
সিসিটিভি ফুটেজে এটাও দেখা গিয়েছে যে, ওই ৫ জন ছাত্র ওই কিশোরকে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে তাদের শেষবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। পুলিস জানিয়েছে, জেরায় অভিযুক্তরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। প্রধান অভিযুক্ত একজন ১৫ বছর বয়সী কিশোর। বেশ কয়েক মাস ধরেই সে ওই নাবালককে অস্বাভাবিক ও বিকৃত যৌন সম্পর্কে বাধ্য করে আসছিল। কিন্তু ভয়ে ওই নাবালক কাউকে সেকথা জানাতে পারেনি।
