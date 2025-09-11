Odisha: পরপুরুষের সঙ্গে বিছানায় এলোমেলো স্ত্রী! ঘরে ঢুকেই স্বামী টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় বের করে... যাচ্ছেতাই কেচ্ছা...

Odisha: পরপুরুষের সঙ্গে বিছানায় এলোমেলো স্ত্রী! ঘরে ঢুকেই স্বামী টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় বের করে... যাচ্ছেতাই কেচ্ছা...
Odisha News: ঘরে সহকর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্ত্রী। অন্তরঙ্গ অবস্থায় স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখে স্বামীর ভয়ংকর কাণ্ড। টেনেহিঁচড়ে স্ত্রীকে বের করে জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় ঘোরাল। রেহাই পেল না প্রেমিকও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি শাসিত ওড়িশায় ফের নির্যাতিত মহিলা। এক স্কুল শিক্ষিকাকে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘোরানো হল। এই নক্কারজনক কাজটির পিছনে রয়েছে আবার নির্যাতিতার স্বামী। গোটা ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ওড়িশার পুরীর।
আরও পড়ুন:Dog Attack: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪-এর খুদে! আচমকাই গায়ে আতঙ্কের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর... খুবলে নিল মাংস...
জানা যায়, নির্যাতিত মহিলা পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা। এবং তিনি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। আর সেই কথা তাঁর স্বামী জানতে পেরে যান। তারপর অভিযুক্ত স্বামী তাঁর উপর অকথ্য় অত্যাচার চালান।
পুলিস সূত্রে খবর, নির্যাতিত মহিলা স্বামী একজন কলেজ লেকচারার। দাম্পত্য কলহের কারণে তারা আলাদা থাকছিলেন। ওই শিক্ষিকা পুরী জেলার নিমাপাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে, স্বামী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নির্যাতিতার বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়েন।
সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে এক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পান। যিনি মহিলার স্কুলেরই সহকর্মী। এরপর ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যায়, স্বামী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বের করে মারধর করেন। গলায় জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করেন। আশেপাশের লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা দেখে এবং অনেকেই মোবাইলে ভিডিয়ো করে। তবুও তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে পর্যন্ত আসেনি। এমনকী ওই শিক্ষিকার সঙ্গেও থাকা অপর শিক্ষককে শুধু অন্তর্বাস পরে রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করা হয় এবং তিনিও শারীরিক ও মানসিক অপমানের শিকার হন।
আরও পড়ুন:Woman Marries Two Brothers: 'দ্রৌপদী' পরম্পরায় ২ ভাইকে বিয়ে করেছিলেন হিমাচলের সুনীতা! ২ মাস না কাটতেই ভয়ংকর অভিশাপ সংসারে...
পরে জনতার ঘেরাওয়ের মধ্যেই ওই দু’জনকে স্থানীয় থানার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। পুলিস পরে হস্তক্ষেপ করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিক্ষিকার স্বামী ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে 'নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা' এবং 'অবৈধভাবে হামলার' অভিযোগ আনা হয়েছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিস প্রশাসন।
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)