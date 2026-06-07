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  • /Corruption Raid: মাসের মাইনে মোটে ৬০০০ হাজার! অথচ সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির লকারে কোটি কোটি টাকা, হদিস মিলল বহু জমি-বাড়ির

Corruption Raid: মাসের মাইনে মোটে ৬০০০ হাজার! অথচ সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির লকারে কোটি কোটি টাকা, হদিস মিলল বহু জমি-বাড়ির

Odisha Vigilance Raid: তদন্তের সবচেয়ে বড় চমক ছিল ইঞ্জিনিয়ারের পরিবারের ব্যাংক লকার। সেখান থেকে প্রায় ২ কোটি লিক্যুয়েড ক্যাশ উদ্ধার হয়েছে। এর আগে তাঁর বাড়ি থেকে আড়াই লাখেরও বেশি নগদ টাকা পাওয়া গিয়েছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:15 PM IST
Corruption Raid: মাসের মাইনে মোটে ৬০০০ হাজার! অথচ সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ির লকারে কোটি কোটি টাকা, হদিস মিলল বহু জমি-বাড়ির

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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