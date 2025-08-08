Woman forcibly assaulted by 3 Men: রাস্তার পাশে টয়লেট করতে নেমেছিল মেয়েটা! ৩ বর্বর টেনে নিয়ে গিয়ে নৃশংস যৌন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 8, 2025, 08:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি বর্বরতায় নাম লিখিয়েছে উড়িষ্যা। রবিবার উড়িষ্যার আঙ্গুল জেলার রাস্তার পাশের জঙ্গলে এক আদিবাসী মহিলাকে তিনজন ব্যক্তি গণধর্ষণের অভিযোগ করেছে বলে পুলিস জানিয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া তিনজনের মধ্যে দুই নাবালকও রয়েছে। 

যুবতীর অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি তার ভাগ্নেকে নিয়ে আঙ্গুলের ছেন্ডিপাড়া এলাকার একটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আনুমানিক বিকাল ৩:০০ টের সময় মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় যুবতী এবং তার ভাগ্নে গাড়িতে জ্বালানি ভরতে এবং খাবার খেতে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে থামেন।

পথে, মহিলাটি প্রস্রাব করার জন্য জঙ্গলের পাশে দাঁড়ান। নির্জন এলাকা আচমকাই, তিনজন লোক একটি ট্র্যাক্টরে এসে তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। মহিলা তার অভিযোগে বলেছেন যে, তারা তাকে জোর করে প্রধান সড়ক থেকে কিছুটা দূরে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে যায়।

যেখানে তারা তাকে গণধর্ষণ করে। অপরাধের পরপরই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মহিলা বাড়িতে পৌঁছে তার পরিবারের সদস্যদের ঘটনাটি জানান। ৫ আগস্ট ওই মহিলা পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন। ৬ আগস্ট, অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘন্টার মধ্যে, পুলিস অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই নাবালক-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। 

