Class 2 girl Locked in school: জানলার গ্রিলে আটকে মাথা, সেভাবেই সারারাত স্কুলে বন্ধ... ক্লাস টুয়ের বাচ্চার হাড়হিম বর্ণনা...

Class 2 girl Locked in school: জানলার গ্রিলে আটকে মাথা, সেভাবেই সারারাত স্কুলে বন্ধ... ক্লাস টুয়ের বাচ্চার হাড়হিম বর্ণনা...
Locked in school head stuck in window grille: দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী রাতভর স্কুলের ভেতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় আটকে ছিল। পরের দিন সকালে জানালার গ্রিলে মাথা আটকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর ঘটনা। ছুটির পর স্কুলেই আটকে পড়ে ক্লাস ২-এর বাচ্চা। রাতভর স্কুলের মধ্যে তালাবন্ধ হয়েছিল সে। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার কেওনঝর জেলার এক সরকারি স্কুলে। তবে চমকে যাওয়ার এখানেই শেষ নয়! স্কুল বন্ধ দেখে জানলার লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল।
আর তাতেই বাঁধে গোল! সারারাত ওই অবস্থাতেই আটকে থাকে বাচ্চাটি। সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে অন্যান্য ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে চলে গেলেও ওই ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অজ্ঞাতসারে স্কুলের দারোয়ান বাইরে থেকে প্রধান ফটক তালাবদ্ধ করে দেন। ফলে রাতভর মেয়েটি স্কুল ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে যায়।
সবাই বেরিয়ে গিয়েছে দেখে শিশুটি স্কুলের জানলার গ্রিল ফাঁক করে বার হতে চেষ্টা করে। তখনই সেই ফাঁকে আটকে যায় তাঁর মাথা। গুরুতর জখম হয় সে। পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা স্কুলে পৌঁছে ছাত্রীকে ওই অবস্থায় দেখে। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।
গোটা ঘটনা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। স্কুলের শিক্ষিকা সঞ্জিতা জানিয়েছেন, 'সাধারণত স্কুলের রাঁধুনি ক্লাসের দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে সেদিন তিনি আসেননি। তাই বিকেল সাড়ে চারটার সময় সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ঘর বন্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী নীচের বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়ায় কেউ তাকে লক্ষ্য করতে পারেনি।'
