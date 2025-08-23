English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Class 2 girl Locked in school: জানলার গ্রিলে আটকে মাথা, সেভাবেই সারারাত স্কুলে বন্ধ... ক্লাস টুয়ের বাচ্চার হাড়হিম বর্ণনা...

Locked in school head stuck in window grille: দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী রাতভর স্কুলের ভেতরে তালাবদ্ধ অবস্থায় আটকে ছিল। পরের দিন সকালে জানালার গ্রিলে মাথা আটকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 23, 2025, 04:48 PM IST
Class 2 girl Locked in school: জানলার গ্রিলে আটকে মাথা, সেভাবেই সারারাত স্কুলে বন্ধ... ক্লাস টুয়ের বাচ্চার হাড়হিম বর্ণনা...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর ঘটনা। ছুটির পর স্কুলেই আটকে পড়ে ক্লাস ২-এর বাচ্চা। রাতভর স্কুলের মধ্যে তালাবন্ধ হয়েছিল সে। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার কেওনঝর জেলার এক সরকারি স্কুলে। তবে চমকে যাওয়ার এখানেই শেষ নয়! স্কুল বন্ধ দেখে জানলার লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। 

আরও পড়ুন, Stray dog attack: কিছু বুঝে ওঠার আগেই BBA ছাত্রীর মুখে ছুটে এসে লাফ! কামড়ে-ছিঁড়ে... ১৭টা সেলাই... কুকুর-আতঙ্কে কাঁটা কানপুর...

আর তাতেই বাঁধে গোল! সারারাত ওই অবস্থাতেই আটকে থাকে বাচ্চাটি। সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে অন্যান্য ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে চলে গেলেও ওই ছাত্রী শ্রেণীকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অজ্ঞাতসারে স্কুলের দারোয়ান বাইরে থেকে প্রধান ফটক তালাবদ্ধ করে দেন। ফলে রাতভর মেয়েটি স্কুল ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে যায়।

সবাই বেরিয়ে গিয়েছে দেখে শিশুটি স্কুলের জানলার গ্রিল ফাঁক করে বার হতে চেষ্টা করে। তখনই সেই ফাঁকে আটকে যায় তাঁর মাথা। গুরুতর জখম হয় সে। পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা স্কুলে পৌঁছে ছাত্রীকে ওই অবস্থায় দেখে। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। 

গোটা ঘটনা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। স্কুলের শিক্ষিকা সঞ্জিতা জানিয়েছেন, 'সাধারণত স্কুলের রাঁধুনি ক্লাসের দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির কারণে সেদিন তিনি আসেননি। তাই বিকেল সাড়ে চারটার সময় সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ঘর বন্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী নীচের বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়ায় কেউ তাকে লক্ষ্য করতে পারেনি।'

আরও পড়ুন, Dharmasthala 'Mass Burial' Case: ধর্মস্থল 'গণহ*ত্যা-গণক*বর' মামলায় নাটকীয় মোড়! প্রথম গ্রেফতার 'হুইসেলব্লোয়ার'ই...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
odishaGovernment schoolMinor girl
পরবর্তী
খবর

Stray dog attack: কিছু বুঝে ওঠার আগেই BBA ছাত্রীর মুখে ছুটে এসে লাফ! কামড়ে-ছিঁড়ে... ১৭টা সেলাই... কুকুর-আতঙ্কে কাঁটা কানপুর...
.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়...