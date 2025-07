Puri Shocker: বালাসোরের পর পুরী! পনেরোর কিশোরীকে জ্যান্ত জ্বালাল ৩ বর্বর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্ধুর বাড়ি থেকে বই দিয়ে ফিরছিল বছর পনেরোর তরুণীর। কিন্তু ফেরার পথে যে এত ভংয়কর কাণ্ড অপেক্ষা করছিল তা কে জানত! হঠাৎ তার রাস্তা আটকে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন তিন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। পুরীর নিমাপাড়ায় প্রকাশ্য রাস্তায় ১৫ বছরের কিশোরীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভুবনেশ্বর এইমসে ভর্তি কিশোরী।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শনিবার রাস্তায় কিশোরীর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় তিন দুষ্কৃতি। ঘটনার পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়েই পুলিস তদন্তে নামে। ইতিমধ্যে দোষীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। মেয়েটির পরিবারের দাবি, এক বন্ধুকে বই দেওয়ার জন্য সকালে বেরিয়েছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্রীটি। বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে তারা। তা ছাড়া প্রণয়ঘটিত কোনও কারণ নেই বলেই দাবি করেছে পরিবার।

A 15-year-old girl in Puri was set on fire by 3 miscreants in Broad Daylight!@BJP4India, Where is your Beti Bachao slogan now? Where is @NCWIndia hiding?

Or are they too busy witch-hunting opposition voices instead of protecting India’s daughters?

This isn’t governance. It’s… pic.twitter.com/zKZ7dlm7TV

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 19, 2025