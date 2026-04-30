Oil Price Record High: সর্বকালীন শিখরে তেলের দাম, রেকর্ড নীচে পড়ল টাকার মূল্য: আর্তনাদ দালাল স্ট্রিটে, রক্তপাতে কাতরাচ্ছে ভারতের বাজার
All-Time Low Rupee: বৃহস্পতিবার সেনসেক্স দিনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ৭৬,২৫৮ পয়েন্টে নেমে আসে। একইভাবে নিফটি-৫০ সূচকও ১.৫ শতাংশ বা ৩৮১ পয়েন্ট কমে। ওদিকে এদিন ডলারের বিপরীতে টাকার দাম পড়তে পড়তে কমে ৯৫.২০-এ দাঁড়ায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশচুম্বী। সর্বকালীন উচ্চতায় তেলের দাম। যার জেরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকার রেকর্ড পতন শেয়ার বাজারে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরু থেকেই সেনসেক্স (Sensex) এবং নিফটি (Nifty) ব্যাপক পতনের মুখে পড়ে। যার ফলে বিনিয়োগকারীরা কয়েক লক্ষ কোটি টাকা হারিয়েছেন।
বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি
বৃহস্পতিবার সেনসেক্স দিনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ৭৬,২৫৮ পয়েন্টে নেমে আসে, যা আগের দিনের তুলনায় প্রায় ১.৬ শতাংশ বা ১,২৩৮ পয়েন্ট কম। একইভাবে নিফটি-৫০ সূচকও ১.৫ শতাংশ বা ৩৮১ পয়েন্ট কমে ২৩,৭৯৬ পয়েন্টে অবস্থান করে। বুধবারের বাজারের সমস্ত লাভ মাত্র একদিনের মধ্যে মুছে গিয়েছে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে (NSE) লেনদেন হওয়া ৩,১৬০টি শেয়ারের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ বা ২,২১৩টি শেয়ারই পতনের মুখে পড়েছে।
পতনের নেপথ্যে প্রধান কারণ
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই বিপর্যয়ের পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২৫ ডলারে পৌঁছেছে। যা ২০২২ সালের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর সর্বোচ্চ। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা এবং হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধের আশঙ্কায় তেলের সরবরাহ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এখন ভারত তার চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানির ওপর নির্ভর করে বলে তেলের দাম বৃদ্ধি সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
আর দ্বিতীয় কারণটি হল টাকার নজিরবিহীন দরপতন। এদিন ডলারের বিপরীতে টাকার দাম পড়তে পড়তে কমে ৯৫.২০-এ দাঁড়িয়েছে। যা সর্বকালীন সর্বনিম্ন। ঐতিহাসিক পতন টাকার দামে। এর ফলে আমদানিকৃত পণ্যের খরচ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যা কিনা মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দিতে পারে।
লোকসানে শীর্ষ কোম্পানিগুলি
তেলের দাম বাড়ার সরাসরি প্রভাব পড়েছে অ্যাভিয়েশন এবং খাদ্য সরবরাহ শিল্পে। এদিন ইন্ডিগো এবং ফুড ডেলিভারি সংস্থা ইটারনালের শেয়ারের দাম পড়েছে সবচেয়ে বেশি। বিমান চলাচলের জ্বালানির (ATF) দাম বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিমান সংস্থাগুলো লোকসানের মুখে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছে। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় খাদ্য ও অন্যান্য শিল্প খাতের মার্জিনও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রভাব
গত ২ দিনের বাজারের পতনে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১৮.৬০ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতি হলে এবং বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বজায় থাকলে শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বিশ্ব রাজনীতির এই টানাপোড়েন ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ভারতীয় শেয়ার বাজারকেও এক গভীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সরকার বা রিজার্ভ ব্যাংক এই পরিস্থিতিতে টাকার মান ধরে রাখতে, কোনোও পদক্ষেপ নেয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারী থেকে দালাল স্ট্রিট।
