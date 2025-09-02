English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Digital Diamonds: কালো সোনার দিন শেষ, এটা 'ডিজিটাল ডায়মন্ডে'র যুগ, বললেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী! কিন্তু, নতুন এই হিরেটা কী?

Digital Diamonds: প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত শতাব্দী ছিল তেলের। কিন্তু এই সময়টি একটি ছোট চিপের উপর ভিত্তি করে তৈরি হতে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের আওতায় ১৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ১০টি প্রকল্পে অনুমোদিত হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 2, 2025, 04:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন যুগ এল ভারতে? ভারতের অর্থনীতিতে? হয়তো প্রায় তাই-ই, না-হলে কেন এমন কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister Narendra Modi)? কী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫' (Semicon India 2025) সম্মেলনের উদ্বোধনের সময়ে বলেন, এক সময় তেল ছিল 'কালো সোনা', কিন্তু এখন সেমিকন্ডাক্টর চিপস হল 'ডিজিটাল হিরে'! 

সেমিকন্ডাক্টর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫' সম্মেলনের উদ্বোধনে এ নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, তিনি সেমিকন্ডাক্টর খাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন এবং এখন ভারত ১ ট্রিলিয়ন ডলারের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গেই বলেন, গত শতাব্দী তেল দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এখন যুগটি একটি ছোট চিপের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে। 

১০ প্রকল্প, ১৮ বিলিয়ন ডলার 

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনের অধীনে ১০টি প্রকল্পে ১৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন এবং ডিজাইন-লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (DLI) স্কিমের পরবর্তী ধাপ নিয়ে কাজ করছে। তিনি আরও যোগ করেন, এমন দিন বেশি দূরে নয়, যখন ভারতে তৈরি সবচেয়ে ছোট চিপটি বিশ্বে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনবে!

সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম

এই অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০২৪-২৫ সালে ভারতীয় সেমিকন্ডাক্টর বাজার প্রায় ৪৫-৫০ বিলিয়ন ডলার ছিল এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এটি ১০০-১১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিন দিনের এই 'সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫' ইভেন্টটির লক্ষ্য হল ভারতে একটি শক্তিশালী সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Digital DiamondsDigital Diamonds PM ModiPM Modi On SemiconductorsBlack Gold OilPrime Minister Narendra ModiSemicon India 2025
