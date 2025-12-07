Tantrik in Bihar Hospital: এমনও সম্ভব! হাসপাতালের বেডে রোগীকে ঝাড়ফুঁক ওঝার, দাঁড়িয়ে দেখলেন ডাক্তার-নার্সরা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Tantrik in Bihar Hospital: স্থানীয় সূত্রে খবর, মুক্তারপুর এলাকার বাসিন্দা রামপ্রীতি পণ্ডিতের স্ত্রী ফুলো দেবী পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁকে রাখা হয়েছিল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 7, 2025, 07:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বহু কিছু হয় বিহারে, জানতে পারা যায় না। তা বলে হাসপাতলে! সমস্তিপুরের একটি হাসপাতালে এর রোগীর বেডে গিয়ে চমকে গেলে হাসপাতাল কর্মী ও ডাক্তাররা। সেখানে এক রোগীর কাছে এক ওঝাকে নিয়ে এসেছেন তাঁর আত্মীয়রা। ডাক্তার কখন আসবে তার কোনও ঠিক নেই, তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে ওঝার ঝাড়ফুঁক। কোনও দিক ছেড়ে রাখতে রাজি নন পরিবারের লোকজন। পাশেই দাঁডিয়ে ডাক্তার নার্স। কেউ ওই ওঝাকে থামানোর চেষ্টা করলেন না। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সমস্তিপুর জেলার একটি হাসপাতালে।

সোশ্যাল মিডিয়ায়  ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। বেডে শুয়ে রয়েছেন এক রোগী। পাশেই এক তান্ত্রিক হাতে মালা জপছেন। আর মাঝেমধ্যে হাতে থাকা ঝাড়ু বুলিয়ে দিচ্ছেন রোগীর মাথায়। প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে চলল ওঝার কেরামতি। অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আধুনিক শিক্ষা যে দশ গোল খেল তার প্রমাণ ওই ঘটনা। এনিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কড়া সমালোচনা শুরু হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। 

স্থানীয় সূত্রে খবর, মুক্তারপুর এলাকার বাসিন্দা রামপ্রীতি পণ্ডিতের স্ত্রী ফুলো দেবী পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁকে রাখা হয়েছিল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। ডাক্তারের চিকিত্সাতে তার কেনাও উন্নতি হয়নি। শেষপর্যন্ত পরিবারের লোকজন ওঝা নিয়ে এসে হাজির। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ওঝাই যদি সবকিছু করবে তাহলে হাসপাতালে কেন? 

গত বৃহস্পতিবার ওই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা যাচ্ছে ফুলো দেবীর পেটে ব্যথা হওয়ার কারণে তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয়নি। তাই তাকে ভর্তি করা হয় সরকার হাসপাতালে। এরপরই পরিবারের লোকজন ওঝা ডেকে আনেন। হাসপাতালে কেউ তাকে বাধা দেননি। ওঝা সময় নিয়ে নিজের কাজ করে ফিরে যান। 

এদিকে, হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ গিরিশ কুমার বলেছেন, হাসপাতাল চত্বরে কোনো ধরনের অ-বৈজ্ঞানিক কাজের অনুমতি নেই। ওই ঘটনার জন্য গার্ড-ইন-চার্জের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে।

বছর তিনকে আগে ঠিক এরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল উত্তরপ্রদেশের এক হাসপাতালে। নাহোবা জেলা হাসপাতালে এক রোগীর 'চিকিত্সা' করতে আসেন এক তান্ত্রিক। ইমার্জেন্সিতে এসে দুই মহিলার ঝাড়ফুঁক করেন ওই তান্ত্রিক। পরিবারের বক্তব্য, ডাক্তারের চিকিত্সায় কোনও উন্নতি হচ্ছিল না। তাই শেষপর্যন্ত ঝাড়ফুঁকই করতে হল।

কী হয়েছিল রোগীর? কিছুদিন আগে ওই রোগীকে কাঁকড়া বিছে কামড়ায়। তার পর থেকে সেই ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আর কমছিল না। শেষপর্যন্ত তাকে হাসপাতালে আনা হয়। আর সেখানেই হয় ঝাঁড়ফুঁক। হাসপাতালের কেউ ওই তান্ত্রিতকে বাধা দেয়নি। ওই তান্ত্রিক সংবাদমাধ্যমে জানান, এর আগে আরও ২ রোগীর ঝাড়ফুঁক তিনি করেছেন। সেটা করার পর তাদের উন্নতি হয়েছে। হাসপাতালের কারও কোনও আপত্তি নেই। ওই ভিডিয়োও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। 

