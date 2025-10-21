English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ola Electric Employee Death: মানসিক নির্যাতনের শিকার ওলা কোম্পানির কর্মচারি! ২৮ পাতার শেষ নোটে ভয়ংকর... কাঠগড়ায় CEO...

Ola Electric: মানসিক নির্যাতন, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বেতন না দেওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেন ওলা কোম্পানির কর্মচারি। ২৮ পাতার সুইসাইড নোটে অভিযোগের তির কোম্পানির সিইও-র দিকে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 21, 2025, 11:30 AM IST
Ola Electric Employee Death: মানসিক নির্যাতনের শিকার ওলা কোম্পানির কর্মচারি! ২৮ পাতার শেষ নোটে ভয়ংকর... কাঠগড়ায় CEO...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ সেপ্টেম্বর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন ওলা কোম্পানির এক কর্মচারি। প্রথমে পুলিস 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' হিসেবে রিপোর্ট করে। কিন্তু মৃত্যুর দুই দিন পর ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়। মৃত কর্মচারীর নাম কে অরবিন্দ। তিনি বেঙ্গালুরুতে ওলা ইলেকট্রিক-এ হোমোলোগেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

অরবিন্দের মৃত্যুর দুদিন পর তাঁর অ্যাকাউন্টে ১৭.৪৬ লাখ টাকা ট্রান্সফার করা হয়। পুলিস যখন কোম্পানির এইচআর এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন তাদের উত্তরে অসঙ্গতি পাওয়া যায়। যা পরিবারের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তোলে।

আরও পড়ুন:Sonarpur: ঠিক কতটা নৃশংসভাবে দাদুর হাতে খুন হয় ছোট্ট প্রত্যুষা? ময়নাতদন্তে সামনে এল হাড়হিম রিপোর্ট...

পুলিস যখন অরবিন্দের ঘরে তল্লাশি চালায়, তখন ২৮ পৃষ্ঠার একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়। তাতে অরবিন্দ অভিযোগ করেন, সুব্রত কুমার দাস এবং সিইও ভাবেশ আগারওয়াল তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বেতন না দেওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং পুলিস BNSS এর ধারা ১০৮ এবং ৩(৫) অনুযায়ী মামলা রুজু করে। অভিযুক্ত হিসেবে সুব্রত কুমার দাস, ভাবেশ আগারওয়াল ও ওলা ইলেকট্রিক কোম্পানির নাম এফআইআরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 
 
কোম্পানির সিইও ভাবেশ আগারওয়াল, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সুব্রত কুমার দাস এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই অভিযোগটি ৬ অক্টোবর দায়ের করা হয়েছিল, তবে এখন এটি প্রকাশ্যে এসেছে।

কোম্পানির পালটা প্রতিক্রিয়া:

একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে ওলা ইলেকট্রিক জানায়, 'আমাদের সহকর্মী অরবিন্দের অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। এই কঠিন সময়ে আমাদের সহানুভূতি তাঁর পরিবারের সঙ্গে রয়েছে।' তারা আরও জানায়, 'অরবিন্দ বিগত তিন বছর ধরে আমাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন এবং তিনি কোনও অভিযোগ বা হয়রানির কথা কখনও জানাননি। তার কাজের ধরন এমন ছিল না যে তিনি কোম্পানির শীর্ষ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতেন।'

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: হেমন্তের হাওয়া তছনছ করবে নিম্নচাপ! উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে বাংলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল বৃষ্টি...

কোম্পানি আরও জানায়, তারা দ্রুতভাবে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সমস্ত পাওনা পরিশোধ করেছে, যাতে পরিবারের আর্থিক সহায়তা হয়। তারা কর্ণাটক হাইকোর্টে FIR-এর বিরুদ্ধে আবেদন করেছে এবং আদালত ওলা ও তাদের কর্মকর্তাদের পক্ষে সুরক্ষামূলক আদেশ দিয়েছে। ওলা ইলেকট্রিক কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং কর্মীদের জন্য নিরাপদ ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়েছে।

Disclaimer: আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Ola ElectricBhavish AggarwalSubrata Kumar DasK. AravindBENGALURUEmployee suicide
পরবর্তী
খবর

Ranchi Crime News: রাঁচিতে রক্তপাত! অর্ডার ভেজ বিরিয়ানির, প্লেটে এল চিকেন, ধর্মনাশের রাগে রেস্তোরাঁমালিক খেয়ে গেলেন গুলি...
.

পরবর্তী খবর

Fake ORS Explained: ভয়ংকর ব্যাপার! আপনি যে 'ওআরএস' ব্যবহার করছেন, সেটা বিষাক্ত নয়...