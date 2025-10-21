India’s Oldest Train: ১৫৯ বছর ধরে ছুটে চলেছে দেশের সব চেয়ে বয়স্ক এই ট্রেন! ছাড়ে আপনার ঘরের পাশের স্টেশন থেকেই! অতি চেনা এ ট্রেনের নাম জানেন?

India’s Oldest Train: ১৫৯ বছর ধরে ছুটে চলেছে দেশের সব চেয়ে বয়স্ক এই ট্রেন! ছাড়ে আপনার ঘরের পাশের স্টেশন থেকেই! অতি চেনা এ ট্রেনের নাম জানেন?
India’s Oldest Train: ভারতীয় রেলওয়ের সব চেয়ে পুরনো ট্রেন কোনটি জানেন? আশ্চর্য হয়ে যাবেন জানলে। আপনি হয়তো কোনও না কোনও সময়ে চেপেওছেন ট্রেনটিতে। কিন্তু সবটা জেনে চাপেননি। আমরা অনেকেই জানি, বিশ্বের অন্যতম বড় রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলওয়। কিন্তু এটা কি জানি, কোনটি এহেন ভারতীয় রেলওয়ের সব চেয়ে পুরনো ট্রেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমরা অনেকেই জানি, বিশ্বের অন্যতম বড় রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলওয়ে (Indian Railways)। বিশাল এই রেল নেটওয়ার্ক জুড়েছে বিস্তীর্ণ এই ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম। তাতে বাঁধা পড়েছে কত-না দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা। এহেন ভারতীয় রেলওয়ের মুকুটে নানা পালক, এর নানা বিশেষত্ব, নানা চমকদার বিষয় এর সঙ্গে জুড়ে। এই মুহূর্তে একটি বিষয় নিয়ে খুব চর্চা চলছে। কোনটি ভারতীয় রেলওয়ের (India’s Oldest Train) সবথেকে পুরনো ট্রেন? আপনি কি জানেন কোন ট্রেনটি? জানেন, এটি কোন স্টেশন থেকে ছাড়ে?
নেতাজি এক্সপ্রেস
দেশের সব থেকে পুরনো ট্রেনটি হল নেতাজি এক্সপ্রেস। বহু মানুষই অবশ্য এই নামে ট্রেনটিকে চেনেন না। সেটিকে চেনেন সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে। এটি হল-- কালকা মেল। দেশের সবথেকে পুরনো ট্রেন হল কালকা মেল। ট্রেনটি হাওড়া থেকে হরিয়ানার কালকা পর্যন্ত চলে। আগে ট্রেনটি চলত কলকাতা থেকে নয়া দিল্লি পর্যন্ত। পরে এর রুট দীর্ঘায়িত করে কালকা পর্যন্ত করা হয়।
কলকাতা-কালকা
ব্রিটিশ আমলে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল সিমলা। এই কালকা-র তাই বিশেষ গুরুত্ব আছে। কালকা থেকে সিমলা পর্যন্ত তাই রেলপথ তৈরি করা হয়েছিল। জানা যায়, ১৮৬৬ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয়েছিল হাওড়া-কালকা মেলের। তখন এর নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেল। পরে নাম বদল করে হাওড়া-কালকা মেল রাখা হয়।
দীর্ঘ ১৫৯ বছর ধরে
দীর্ঘ ১৫৯ বছর ধরে এই ট্রেনটি চলছে। ২০২১ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে কালকা মেলের নাম রাখা হয় 'নেতাজি এক্সপ্রেস'। ভারতীয় রেলে এ দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস ভূগোল ওতপ্রোত জড়িত। ব্রিটিশ রাজের স্মৃতি ও ইতিহাস বহন করে আজও ওই ট্রেন দৌড়চ্ছে। কলকাতা-সন্নিহিত হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে তা চলে যায় সুদূর হরিয়ানায়। কালকা-সিমলা রেলওয়ের রেলহেড ছিল এই কালকা। ফলে ব্রিটিশ আমলে কালকার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।
