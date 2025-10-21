India’s Oldest Train: ১৫৯ বছর ধরে ছুটে চলেছে দেশের সব চেয়ে বয়স্ক এই ট্রেন! ছাড়ে আপনার ঘরের পাশের স্টেশন থেকেই! অতি চেনা এ ট্রেনের নাম জানেন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
India’s Oldest Train: ভারতীয় রেলওয়ের সব চেয়ে পুরনো ট্রেন কোনটি জানেন? আশ্চর্য হয়ে যাবেন জানলে। আপনি হয়তো কোনও না কোনও সময়ে চেপেওছেন ট্রেনটিতে। কিন্তু সবটা জেনে চাপেননি। আমরা অনেকেই জানি, বিশ্বের অন্যতম বড় রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলওয়। কিন্তু এটা কি জানি, কোনটি এহেন ভারতীয় রেলওয়ের সব চেয়ে পুরনো ট্রেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 21, 2025, 05:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমরা অনেকেই জানি, বিশ্বের অন্যতম বড় রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেলওয়ে (Indian Railways)। বিশাল এই রেল নেটওয়ার্ক জুড়েছে বিস্তীর্ণ এই ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম। তাতে বাঁধা পড়েছে কত-না দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা। এহেন ভারতীয় রেলওয়ের মুকুটে নানা পালক, এর নানা বিশেষত্ব, নানা চমকদার বিষয় এর সঙ্গে জুড়ে। এই মুহূর্তে একটি বিষয় নিয়ে খুব চর্চা চলছে। কোনটি ভারতীয় রেলওয়ের (India’s Oldest Train) সবথেকে পুরনো ট্রেন? আপনি কি জানেন কোন ট্রেনটি? জানেন, এটি কোন স্টেশন থেকে ছাড়ে?

নেতাজি এক্সপ্রেস

দেশের সব থেকে পুরনো ট্রেনটি হল নেতাজি এক্সপ্রেস। বহু মানুষই অবশ্য এই নামে ট্রেনটিকে চেনেন না। সেটিকে চেনেন সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে। এটি হল-- কালকা মেল। দেশের সবথেকে পুরনো ট্রেন হল কালকা মেল। ট্রেনটি হাওড়া থেকে হরিয়ানার কালকা পর্যন্ত চলে। আগে ট্রেনটি চলত কলকাতা থেকে নয়া দিল্লি পর্যন্ত। পরে এর রুট দীর্ঘায়িত করে কালকা পর্যন্ত করা হয়।

কলকাতা-কালকা

ব্রিটিশ আমলে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল সিমলা। এই কালকা-র তাই বিশেষ গুরুত্ব আছে। কালকা থেকে সিমলা পর্যন্ত তাই রেলপথ তৈরি করা হয়েছিল। জানা যায়, ১৮৬৬ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয়েছিল হাওড়া-কালকা মেলের। তখন এর নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেল। পরে নাম বদল করে হাওড়া-কালকা মেল রাখা হয়। 

দীর্ঘ ১৫৯ বছর ধরে

দীর্ঘ ১৫৯ বছর ধরে এই ট্রেনটি চলছে। ২০২১ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে কালকা মেলের নাম রাখা হয় 'নেতাজি এক্সপ্রেস'। ভারতীয় রেলে এ দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস ভূগোল ওতপ্রোত জড়িত। ব্রিটিশ রাজের স্মৃতি ও ইতিহাস বহন করে আজও ওই ট্রেন দৌড়চ্ছে। কলকাতা-সন্নিহিত হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে তা চলে যায় সুদূর হরিয়ানায়। কালকা-সিমলা রেলওয়ের রেলহেড ছিল এই কালকা। ফলে ব্রিটিশ আমলে কালকার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

