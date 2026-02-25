Omar Abdullah on West Bengal name change: কেরালা হয়ে গেল কেরালাম, অথচ বাংলার দাবি কেন বঞ্চিত? কেন্দ্রকে বিঁধে বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন ওমর আবদুল্লাহ...

Omar Abdullah on West Bengal name change: কেরালা হয়ে গেল কেরালাম, অথচ বাংলার দাবি কেন বঞ্চিত? কেন্দ্রকে বিঁধে বড় প্রশ্ন তুলে দিলেন ওমর আবদুল্লাহ...
Omar Abdullah on West Bengal name change: 'যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে চায়, তবে কেন্দ্রের উচিত সেই দাবি মেনে নেওয়া'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কেরল হয়ে গেল কেরলম। পশ্চিমবঙ্গ করে হবে বাংলা? রাজ্যের নামবদলের দাবির পক্ষে সওয়াল করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর মতে, 'পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা করার দাবি মেনে নেওয়া উচিত কেন্দ্রের'।
বাংলার মতোই কেরলেও বিধানসভা ভোট ছাব্বিশেই। ভোটের আগে রাজ্যের নামবদলের প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কবে? গতকাল মঙ্গলবার। এবার নিয়মাফিক কেরল বিধানসভায় নামবদল সংক্রান্ত বিল পাঠাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। বিল পাস হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে নাম বদলে যাবে বামশাসিত এই রাজ্য়ের।
এদিকে পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা'করার প্রস্তাবটি কিন্তু এখনও ঝুলেই রয়েছে। অথচ ২০১৮ সালে প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে বিধানসভা। ওমর আবদুল্লা বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যগুলোও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে চায়, তবে কেন্দ্রের উচিত সেই দাবি মেনে নেওয়া'। তাঁর আরও বক্তব্য, 'ভবিষ্যতে যদি জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভাতেও এই ধরনের কোনও প্রস্তাব আনা হয়, তবে কেন্দ্রের উচিত হবে সেটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা'।
পশ্চিমবঙ্গের বদলে সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম 'বাংলা'করার প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়নি, আবার খারিজও করা হয়নি। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুদ্ধ মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। তাঁর দাবি, 'কেরলে বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের একটা জোট গড়ে উঠছে। অলিখিত জোট নয়, এখন লিখিত জোটই হয়ে গেল। তার প্রমাণ মিলছে। তাহলে বাংলা বার বার বঞ্চিত হবে কেন'?
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'কেরলের নাম কেরলম হয়েছে,আমরা খুব খুশি। কেরলের ভাই-বোনদের অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে এটা নিশ্চয়ই বলব, আমাদের বাংলার রাজ্যের নাম দেওয়ার ব্য়াপারটা। আমরা দু-তিনবার করে, বারবার কেন্দ্রের থেকে সংশোধনী এসেছে।যা যা বলেছে, সব করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে বাংলা নামটা কিছুতেই ওরা দিচ্ছে না'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা দুবার প্রস্তাব পাশ করেছিলাম। আমি নিজে দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি। ওরা বাংলা বিরোধী, বাংলার মনীষীদের বিরোধিতা করে বলেই নাম বদলে স্বীকৃতি দিল না। আমাদের সব বিষয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় গেলে নামের ক্রম অনুযায়ী পিছনে বসতে হয়। আমাকেও অনেক জায়গায় সবার শেষে সুযোগ দেওয়া হয়'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'এক দিন আপনারা চলে যাবেন। বাংলার নামটা আমরা আদায় করে নিয়ে আসব'।
