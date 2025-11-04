Stalker Attacks Girl: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! লাইব্রেরির সামনে খুল্লমখুল্লা গুলির পর গুলি নাবালিকাকে... রক্তাক্ত রাজপথ...
Delhi Faridabad Murder News: ফরিদাবাদের রাজপথে খুল্লমখুল্লা গুলি। তরুণীকে কাছ থেকে গুলি যুবকের। প্রেমে প্রত্যাখ্যান, শাস্তি দিতে গুলি! গুলিটি তরুণীর ডান কাঁধে লাগে। কোনওরকমে প্রাণে বাঁচেন তরুণী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টিউশন সেরে বাড়ি ফিরছিল সতেরোর নাবালিকা। আচমকাই অচেনা একজন এসে গুলি চালাতে থাকল। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে নাবালিকা। দুটি গুলি গায়ে নাবালিকার শরীরে। ঘটনাটি, দিল্লির কাছেই হরিয়ানার ফরিদাবাদের বল্লভগড়ে। এখনও পর্যন্ত অধরা অভিযুক্ত। অন্যদিকে, আহত হলেও বরাত জোরে প্রাণ বেঁচে গিয়েছে নাবালিকা।
ঘটনাটি ঘটে বল্লভগড়ের শ্যাম কলোনিতে, সোমবার সন্ধ্যেবেলা। নাবালিকা কোচিং ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরছিল, তখনই অভিযুক্ত যুবক গুলি চালায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যতীন মাংলা নামের ওই ব্যক্তি কিছুদিন ধরে নাবালিকা ফলো করছিল। কিন্তু মেয়েটি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, যতীন একটি গলির মধ্যে বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে নাবালিকার জন্য অপেক্ষা করছিল। নাবালিকা কাছে আসতেই সে বন্দুক বের করে গুলি চালায়। তার সঙ্গে থাকা দুই বান্ধবী আতঙ্কে দৌড়ে পালিয়ে যায়। একটি গুলি নাবালিকার কাঁধে লাগে, আরেকটি পেটে লাগে। গুলি লাগার পর মেয়েটি ব্যথায় কাতর হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে, আর যতীন ব্যাগ নিয়ে বাইকে পালিয়ে যায়।
পুলিস জানিয়েছে, ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এবং অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি চলছে। পুলিসের মুখপাত্র বলেন, 'অভিযুক্ত ভুক্তভোগীকে চিনত। মেয়েটি তাকে শনাক্ত করেছে। আমরা এফআইআর দায়ের করেছি, এবং পুলিস ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাকে খুঁজছে।'
আহত মেয়েটির বোন বলেন, 'সে বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং প্রতিদিন একই পথে কোচিং থেকে ফিরত। সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে, যতীন ওখানে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই গুলি চালায়।' তিনি আরও বলেন, 'যতীন ওর বুকে গুলি করতে চেয়েছিল, কিন্তু বোন হাত তুলে বাঁচার চেষ্টা করে। ফলে গুলি হাত ভেদ করে কাঁধে লাগে।' মেয়েটির বোন আরও জানান, 'যতীন কয়েকদিন ধরে ওকে ফলো করছিল। আমরা যতীনের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওর মা অনুরোধ করেছিলেন যেন আমরা কিছু না করি, বলেছিলেন ছেলে আর এমন করবে না। তাই আমরা কিছু করিনি। কিন্তু পরের দিনই এই ঘটনা ঘটে! এটা কেমন দেশ, যেখানে মেয়েরা নিরাপদ নয়? আমাদের বাড়ি থেকে এই জায়গা মাত্র এক কিলোমিটার দূরে।'
কেন তখন পুলিসের কাছে অভিযোগ করা হয়নি—এই প্রশ্নে মেয়েটির বোন বলেন, 'যতীনের পরিবার অনুরোধ করেছিল। আমাদের করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা করিনি।'
