UP Adult Video: 'পুলিস' স্ত্রী পরপুরুষের বিছানায় আদরে এলোমেলো, 'কনস্টেবল' স্বামী লুকিয়ে করলেন ভিডিয়ো! তারপরই মারাত্মক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: উত্তর প্রদেশের কুশিনগরে এক কনস্টেবলের স্ত্রী, যিনি নিজেও একজন মহিলা পুলিস, তাকে তার প্রেমিকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরেছেন। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কনস্টেবল তাদের দু'জনকেই মারধর করছেন।
ঘটনার সূত্রপাত:
ঘটনাটি কুশিনগরের সেওরাই নামক এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গেছে। কনস্টেবল তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করতেন। অনেকদিন ধরে স্ত্রীর গতিবিধি লক্ষ্য করার পর, তিনি তাদের হাতেনাতে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী, তিনি তাঁর স্ত্রীর পিছু নেন এবং একটি বাড়িতে প্রবেশ করার পর তাদের দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনাটি রেকর্ড করতে শুরু করেন।
ঘটনার বিবরণ:
ভিডিয়োতে দেখা যায়, কনস্টেবল তাদের দু'জনকে ধরার পর মারধর করছেন এবং চিত্কার করে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করছেন। তাঁর স্ত্রী এবং সেই প্রেমিক পুরুষটি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং ভিডিয়ো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কনস্টেবল তাদের কোনও কথা শোনেননি এবং তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। এই ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পরার পর স্থানীয়দের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
সম্পর্কের জটিলতা:
এই ঘটনা পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের একটি উদাহরণ। একজন সরকারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনের এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসা সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যদিও এটি একটি ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ায় এটি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
বর্তমানে, এই ঘটনায় কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে, এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতো আইনি বিষয়গুলো নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করেছে। বিশেষ করে যখন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নিজেরাই আইনের সঙ্গে জড়িত।
এই ঘটনাটি দেখায় যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বেদনা এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কতটা মারাত্মক হতে পারে। এটি শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পেশাদার দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যের অভাবকেও তুলে ধরে।
यूपी के कुशीनगर में एक पुलिसवाले ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया. पत्नी प्रेमी संग कमरे में थी, तभी पति पहुंच गया. हालांकि पत्नी ने कमरा अंदर से लॉक कर रखा था, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. फिर पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया. @kushinagarpol pic.twitter.com/MnCRtGpEaj
— baghelpramod (@baghelpramod4) September 1, 2025
