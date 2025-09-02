English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP Adult Video: 'পুলিস' স্ত্রী পরপুরুষের বিছানায় আদরে এলোমেলো, 'কনস্টেবল' স্বামী লুকিয়ে করলেন ভিডিয়ো! তারপরই মারাত্মক...

UP video: ভিডিয়োতে দেখা যায়, কনস্টেবল তাদের দু'জনকে ধরার পর মারধর করছেন এবং চিত্‍কার করে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করছেন। তাঁর স্ত্রী এবং সেই প্রেমিক পুরুষটি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং ভিডিয়ো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 2, 2025, 04:16 PM IST
UP Adult Video: 'পুলিস' স্ত্রী পরপুরুষের বিছানায় আদরে এলোমেলো, 'কনস্টেবল' স্বামী লুকিয়ে করলেন ভিডিয়ো! তারপরই মারাত্মক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: উত্তর প্রদেশের কুশিনগরে এক কনস্টেবলের স্ত্রী, যিনি নিজেও একজন মহিলা পুলিস, তাকে তার প্রেমিকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় হাতেনাতে ধরেছেন। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে কনস্টেবল তাদের দু'জনকেই মারধর করছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার সূত্রপাত: 

ঘটনাটি কুশিনগরের সেওরাই নামক এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গেছে। কনস্টেবল তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করতেন। অনেকদিন ধরে স্ত্রীর গতিবিধি লক্ষ্য করার পর, তিনি তাদের হাতেনাতে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী, তিনি তাঁর স্ত্রীর পিছু নেন এবং একটি বাড়িতে প্রবেশ করার পর তাদের দু'জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তার মোবাইল ফোনে পুরো ঘটনাটি রেকর্ড করতে শুরু করেন।

ঘটনার বিবরণ: 

ভিডিয়োতে দেখা যায়, কনস্টেবল তাদের দু'জনকে ধরার পর মারধর করছেন এবং চিত্‍কার করে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করছেন। তাঁর স্ত্রী এবং সেই প্রেমিক পুরুষটি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং ভিডিয়ো বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কনস্টেবল তাদের কোনও কথা শোনেননি এবং তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। এই ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পরার পর স্থানীয়দের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

সম্পর্কের জটিলতা: 

এই ঘটনা পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের একটি উদাহরণ। একজন সরকারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত জীবনের এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসা সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যদিও এটি একটি ব্যক্তিগত বিষয়, কিন্তু ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ায় এটি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে, এই ঘটনায় কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে, এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতো আইনি বিষয়গুলো নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করেছে। বিশেষ করে যখন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নিজেরাই আইনের সঙ্গে জড়িত। 

এই ঘটনাটি দেখায় যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার বেদনা এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি কতটা মারাত্মক হতে পারে। এটি শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পেশাদার দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যের অভাবকেও তুলে ধরে।

আরও পড়ুন: Death knocks on the field: মাঠে চলছিল চুটিয়ে কবাডি খেলা! হঠাত্‍ আকাশ থেকে মাটিতে নামল মারাত্মক বাজ... ভিডিয়োয় সেই ভয়ংকর মুহূর্ত...

আরও পড়ুন: Saokat Molla Pilot Car accident: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়! ছিন্নভিন্ন বাইক, হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ছেন...

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
upUP crimeUP police constableUP PoliceWife's adultery caseviral video
পরবর্তী
খবর

UP horror: ধড় থেকে মাথা-হাত-পা কে*টে আলাদা! মু*ণ্ডহীন দেহ মিলল...যোগী রাজ্যে যুবকের ভালোবাসার ভয়ংকর শাস্তি...
.

পরবর্তী খবর

Health Insurance Cashless Treatment: 'ভারতে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হেলথ ইনসিওরেন্সে!'...