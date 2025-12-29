Cigarette Price Hike: এবার ধূমপানটা ছেড়ে দিন! ৬ টাকার সিগারেট এবার ২৪ টাকা, ওকে? নির্মলার নতুন বিল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিগারেটের (Cigarette Price Hike) দাম কি আকাশছোঁয়া হতে চলেছে? সিগারেটের দাম এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। সরকার একটি নতুন বিল পাস করেছে যেখানে সিগারেট বিক্রি কমানোর উদ্দেশ্যে আবগারি শুল্ক (Excise Duty) ব্যাপকভাবে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।
এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—কেউ কেউ একে ধূমপান ছাড়ার সুযোগ হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।
সংসদে 'সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৫' (Central Excise Bill 2025) পাস হওয়ার পর সিগারেটের দাম আকাশছোঁয়া হতে চলেছে। অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীর পেশ করা এই বিলে সিগারেট, চুরুট (Cigar) থেকে শুরু করে হুক্কা এবং চিবানোর তামাক—সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের আবগারি শুল্ক সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
শুল্ক ও দামের বড় পরিবর্তন:
সিগারেট: অধিকর্তাদের অনুমান অনুযায়ী, বর্তমানে যে একটি সিগারেটের দাম ১৮ টাকা, সেটি খুব শীঘ্রই বেড়ে ৭২ টাকা হতে পারে। আগে প্রতি ১০০০টি সিগারেটের ওপর শুল্ক ছিল ২০০-৭৩৫ টাকা, যা এখন বেড়ে ২,৭০০ থেকে ১১,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে (দৈর্ঘ্য ও ধরন ভেদে)।
চিবানোর তামাক: শুল্ক ২৫% থেকে বাড়িয়ে ১০০% করা হচ্ছে (অর্থাৎ চারগুণ)।
হুক্কা তামাক: শুল্ক ২৫% থেকে বেড়ে হচ্ছে ৪০%।
তামাক মিশ্রণ (Smoking mixtures): পাইপ ও সিগারেটে ব্যবহৃত মিশ্রণের শুল্ক ৬০% থেকে এক লাফে ৩২৫% পর্যন্ত বাড়তে পারে।
সংসদীয় প্রক্রিয়া:
রাজ্যসভা এই বিলে অনুমোদন দিয়ে এটি লোকসভায় ফেরত পাঠিয়েছে। বিলটির মাধ্যমে ১৯৪৪ সালের পুরনো আবগারি আইন সংশোধন করে জর্দা এবং সুগন্ধি তামাকসহ সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের ওপর সেস (Cess) ও শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া:
এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়ার বন্যা বয়ে গেছে।
ইতিবাচক মত: সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে অনেকে লিখেছেন, 'আমি নিজে ধূমপায়ী হয়েও এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করছি। আশা করি এর ফলে ভারতে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমবে, বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে। হয়তো আমিও এবার ধূমপান ছাড়তে পারব।'
বিকল্পের চিন্তা: অনেকে মনে করছেন এখন সবার হাতে সিগারেটের বদলে 'ভেপ' (Vape) দেখা যাবে।
ভয় ও আশঙ্কা: কেউ কেউ সতর্ক করেছেন যে, দাম বাড়লে অবৈধ এবং নিম্নমানের নকল সিগারেটের বিক্রি বাড়তে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।
অন্যান্য মত: কেউ কেউ সিগারেট ও মদ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন, আবার কেউ রসিকতা করে বলেছেন এখন সিগারেট কোম্পানির শেয়ার কেনার সঠিক সময়।
দিল্লির দূষণ নিয়ে ব্যঙ্গ: দিল্লির বাতাসের ভয়াবহ মানের কথা উল্লেখ করে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'আমার কী, আমি তো দিল্লির বাতাসেই বেঁচে থাকি, একদম ফ্রি ফ্রি ফ্রি!' তিনি রসিকতা করে বুঝিয়েছেন যে, দিল্লির মানুষ এমনিতেই এত দূষিত বাতাস গ্রহণ করে যে সিগারেটের ধোঁয়া বা দাম তাদের কাছে আর আলাদা কোনো গুরুত্ব রাখে না।
ইতিবাচক সমর্থন: একজন রেডডিট (Reddit) ব্যবহারকারী এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে লিখেছেন, 'আমি নিজে একজন ধূমপায়ী হয়েও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আশা করি এর ফলে ভারতে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমবে, বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে। হয়তো এর ফলে আমিও শেষ পর্যন্ত ধূমপান ছাড়তে পারব।'
