Indian Share Market downfall due to Trump's Tariffs: ট্রাম্পের রোষানলে পুড়ছে দালাল স্ট্রিট! শেয়ার বাজারে রক্তপাত, সেনসেক্স পড়ল ৮১৬ পয়েন্ট ...

Indian Share Market downfall due to Trump's Tariffs: ট্রাম্পের রোষানলে পুড়ছে দালাল স্ট্রিট! শেয়ার বাজারে রক্তপাত, সেনসেক্স পড়ল ৮১৬ পয়েন্ট ...
এদিনের পতনে প্রায় সব প্রধান স্টকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পতনের মধ্যেও হিন্দুস্তান ইউনিলিভার এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের স্টকে সামান্য গতি দেখা গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের (Trump's Tarrifs on India) ঠিক একদিন আগেই ধরাশায়ী শেয়ার বাজার (Share Market)। দেশের শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস। দুপুর সাড়ে তিনটেয় প্রায় ৮১৬ পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্সের (Sensex) সূচক। সপ্তাহের দ্বিতীয় ট্রেডিং দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হতাশা ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরের পর থেকেই শেয়ার বাজারের সূচক নামতে শুরু করে। মঙ্গলবার নিফটি ৫০-কেও ২৪ হাজার ৮০০ স্তরের নীচে লেনদেন করতে দেখা গিয়েছে। এই ব্যাপক পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।
কোন কোন শেয়ারে পতন?
এদিনের পতনে প্রায় সব প্রধান স্টকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পতনের মধ্যেও হিন্দুস্তান ইউনিলিভার এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের স্টকে সামান্য গতি দেখা গিয়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেল, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এসবিআই-এর স্টকে ধাক্কা লেগেছে। সেক্টরভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নিফটি ফার্মা, নিফটি হেল্থকেয়ার, নিফটি রিয়েলটিতে পতন দেখা গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত রত্ন, গয়না, বস্ত্রশিল্প-সহ বেশ কিছু সেক্টরে উদ্বেগের ছবি দেখা যাবে।
কোন কোন শেয়ার স্টেডি:
তবে এই ভরাডুবির মধ্যেও হিন্দুস্তান ইউনিলিভার এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর শেয়ার সামান্য ইতিবাচক গতি দেখিয়েছে, যা কিছুটা স্বস্তি এনেছে।
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পক্ষেত্রগুলো:
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতির কারণে কয়েকটি নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হবে। এগুলি হলো:
-
পোশাক ও বস্ত্রশিল্প: ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। মার্কিন বাজার ভারতের বস্ত্রশিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শুল্কের ফলে ভারতীয় পোশাকের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, যা বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, এবং মেক্সিকোর মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর তুলনায় ভারতকে প্রতিযোগিতার দিক থেকে পিছিয়ে দেবে। তিরুপুর, দিল্লি-এনসিআর এবং বেঙ্গালুরুর মতো প্রধান বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
-
রত্ন ও গহনা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের রত্ন ও গহনা রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার। এই শিল্পে ৫০% শুল্ক আরোপের ফলে ভারতের রপ্তানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। গুজরাটের সুরাত এবং মুম্বাইয়ের মতো শহরে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সাথে যুক্ত, সেখানে কর্মসংস্থান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
-
চিংড়ি এবং সামুদ্রিক খাদ্য: ভারতের চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানির একটি বড় অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। এই শুল্কের ফলে এই সেক্টরের রপ্তানি খরচ অনেক বেড়ে যাবে, যা ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রপ্তানিকে অলাভজনক করে তুলবে। এর ফলে বিশাখাপত্তনমের মতো মৎস্য-ভিত্তিক অঞ্চলগুলোতে জীবিকা সংকটে পড়বে।
-
চামড়া, কার্পেট এবং হাতে তৈরি জিনিস: এই পণ্যগুলোও নতুন শুল্কের আওতায় এসেছে এবং এদের রপ্তানিও হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র, যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস, ইলেকট্রনিক্স এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য, আপাতত এই শুল্কের আওতার বাইরে রয়েছে, যা এই ক্ষেত্রগুলির জন্য কিছুটা স্বস্তির বিষয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আমেরিকান শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তের সরাসরি প্রভাব ভারতের রত্ন, গয়না, বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য রপ্তানি নির্ভর সেক্টরগুলোতে পড়বে। ব্রোকারেজ সংস্থাগুলিও এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যে সকল ভারতীয় সংস্থাগুলোর মার্কিন বাজারে বড় ব্যবসা রয়েছে, তাদের ওপর এই শুল্কের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে। এর মধ্যে টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, চামড়া এবং রাসায়নিক শিল্পের সংস্থাগুলো অন্যতম।
সামনের দিনগুলোতে এই শুল্কের প্রভাব কতটা গভীর হবে, তা নিয়ে বিনিয়োগকারীরা এখন চিন্তিত। বাজারের এই অস্থিরতা কতদিন চলবে, তা বলা মুশকিল। তবে আপাতত, রপ্তানি নির্ভর শিল্পগুলো এবং সেগুলোর শেয়ারের ওপর নজর রাখা জরুরি।
