Lift Collapse: সরকারি হাসপাতালে ভয়ংকর অঘটন! ছিঁড়ে পড়ল লিফট... মৃত্যু, হাহাকার...

ESIC Hospital Hyderabad: হায়দরাবাদের ইএসআইসি হাসপাতালে সংস্কারের সময় ভেঙে পড়ল লিফট। মৃত ১, গুরুতর আহত ৪। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা খুব খারাপ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 25, 2025, 12:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংস্কারের কাজ চলছে সরকারি হাসপাতালে। যার জেরে বসানো হয়েছে অস্থায়ী লিফট। আর তাতেই ঘটল ভয়ংকর বিপত্তি। লিফটটি ভেঙে পড়ে, মৃত্যু হয় একজনের এবং চারজন গুরুতর আহত। দুর্ঘটনাটি ঘটে সোমবার, হায়দরাবাদের ইএসআইসি হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, হত চারজনের মধ্যে দুইজনের অবস্থা সংকটজনক।

মৃত ব্যক্তির নাম ভানু। আহত অন্যান্য শ্রমিকদের চিকিৎসা চলছে। ইএসআই মেডিকেল কলেজের ডিন ডঃ শিরিশ কুমার চাভান বলেছেন, আহত শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে কর্মকর্তারা পৌঁছেছেন এবং ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিস জানিয়েছে, হাসপাতালে সংস্কারের কাজ চলছে। এবং নির্মাণ সামগ্রী স্থানান্তরের জন্য ইর্মাজেন্সি ওয়ার্ডের কাছে ওই লিফটটি স্থাপন করা হয়। যদিও লিফটটি মাত্র তিনটি মার্বেল স্ল্যাব নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্ষম ছিল। কিন্তু সেই সময় পাঁচটি স্ল্যাব নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যার ফলে অতিরিক্ত লোডের কারণে প্ল্যাটফর্মটি বেঁকে যায়। লিফটের তার ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যায়।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়ার ফের একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহতদের মাথা ও বুকে একাধিক আঘাত লাগে। তাদের সিটি স্ক্যান, আলট্রাসাউন্ড এবং অন্যান্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাকি দুজনের অবস্থা স্থিতিশীল, তাদের ফ্র্যাকচার এবং চোট লেগেছে। এদিকে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী দামোদর রাজনারসিংহ এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং দুর্ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ঊর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

সপ্তাহের শুরুতে থিরুভনান্তপুরমে ইউচাক্কাডায় এক মহিলা প্রাচীর ভেঙে মারা যান। তার নাম সারোজিনী, বয়স ৮২ বছর। তিনি সকাল ৯টার দিকে দোকানে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। দুপুর ১টার পরও বাড়ি ফেরেননি। তখন পরিবার ও প্রতিবেশীরা খুঁজতে যান।

পরবর্তীতে তাকে ভাঙা প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও দুপুর ২.৩০টায় তার মৃত্যু হয়।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

