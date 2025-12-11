Vande Bharat Sleeper: মাত্র ৮ ঘণ্টায় ১০০০ কিমি, দেখে নিন বন্দেভারত স্লিপারের সাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কবে চালু হচ্ছে...

Vande Bharat Sleeper: মাত্র ৮ ঘণ্টায় ১০০০ কিমি, দেখে নিন বন্দেভারত স্লিপারের সাচ্ছন্দ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কবে চালু হচ্ছে...
Vande Bharat Sleeper: আশা করা হচ্ছে এমাসেই ট্রায়াল রান শুরু হবে বন্দেভারত স্লিপারের। ভারতের প্রথম বন্দেভারত স্লিপার ট্রেন চলবে পাটনা-দিল্লি রুটে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দেভারত স্লিপার ট্রেন চালু কবে হবে তা নিয়ে মানুষের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই ভারতের রাস্তায় দৌড়বে বন্দেভারত স্লিপার। বিইএমএলের ফ্য়াক্টরিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। অর্থাত্ এখন থেকে আর বসে নয়, আরাম করে ঘুমিয়েই পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। দূরত্ব পার করবে অনেক বেশি।
সূত্রের খবর, আশা করা হচ্ছে এমাসেই ট্রায়াল রান শুরু হবে বন্দেভারত স্লিপারের। ভারতের প্রথম বন্দেভারত স্লিপার ট্রেন চলবে পাটনা-দিল্লি রুটে। বলা হচ্ছে এটির গতি হবে তেজসের মতো, আরাম মেলবে রাজধানীর মতো। গোটাটাই হবে স্লিপার। লম্বা দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে এই বিলাসবহুল ট্রেনটিকে।
বেঙ্গালুরুর বিইএমএল-এ তৈরি হচ্ছে বন্দেভারত স্লিপারের ২টি কোচ। আশা হচ্ছে একটি কোচ তৈরি হয়ে যাবে আগামী ১২ ডিসেম্বর। এর পরই পাটনা-দিল্লি রুটে এটির ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাবে। মোট ১০০০ কিলোমিটার রাস্তা এটি পাড়ি দেবে মাত্র ৮ ঘণ্টায়। অর্থাত্ খেয়েদেয়ে ট্রেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়লে সকালেই পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। এমনটাই দাবি করেছে এ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম।
রেল সূত্রে খবর, বন্দেভারত স্লিপারের অপারেশনাল স্পিড হবে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার। ফুল স্পিডে ট্রেন চললে টেবিলে রাখা চায়ের কাপ থেকে চা বাইরে পড়বে না। সাচ্ছন্দের বহর এতটাই।
কোচ ও আসন
বন্দেভারত স্লিপারে থাকবে ১৬টি কোচ। ওই ১৬ কোচে জায়গা হবে ৮২৭ যাত্রীর।
এর মধ্যে ১১টি হবে এসি ৩ টায়ার কোচ। জায়গা হবে ৬১১ যাত্রীর।
থাকবে ৪টি এসি ২ টায়ার কোচ। থাকবে ১৮৮ বার্থ।
একটি থাকবে এসি ফাস্ট ক্লাস। রয়েছে মোট ২৪টি বার্থ।
যাত্রী চাহিদা অনুযায়ী আরও কোচ বাড়াবে রেল। ভাড়া কত হবে, এটাই এখন বড় প্রশ্ন। জানা যাচ্ছে ভাড়া হতে পারে রাজধানীর মতো।
উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা ভারতে ১৬৪টি চেয়ার-কার বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে। এই সেমি-হাই-স্পিড (দ্রুতগতিসম্পন্ন) ট্রেনগুলি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (ICF)-তে তৈরি হচ্ছে এবং যাত্রীদের কাছ থেকে এগুলি খুব ভালো সাড়া পেয়েছে।
আরামদায়ক দীর্ঘ-দূরত্বের রাতের ভ্রমণের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে, এখন এই ট্রেনের স্লিপার ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন পরিষেবাটি সম্ভবত পাটনা–দিল্লি রুটে প্রথম শুরু হতে পারে।
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লোকসভায় জানিয়েছেন, বন্দে ভারত ট্রেনের স্লিপার দেশীয় প্রযুক্তিতে নকশা করা হয়েছে। এটি মাঝারি ও দীর্ঘ-দূরত্বের রাতের যাত্রার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এই স্লিপার ট্রেনের দুটি রেক ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সেগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চালু করার প্রক্রিয়া চলছে।
যাত্রী স্বাচ্ছন্দ
রাতে পড়ার জন্য রিডিং ল্যাম্প
অডিও এবং ভিডিও আপডেটে যাত্রীদের রিয়েল-টাইমে তথ্য
দ্রুত গতির Wi-Fi এবং ট্রেনের ভেতরে বিনোদন
মডিউলার প্যান্ট্রি কার
টাচ-ফ্রি বায়ো-ভ্যাকুয়াম টয়লেট
ফার্স্ট এসিতে গরম জলের শাওয়ার
বার্থে ওঠার জন্য আরামদায়ক মই
বয়স্ক এবং ভিন্নভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য PRM বার্থ ও টয়লেট
নিরাপত্তা
দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য KAVACH
ট্রেনের কর্মীদের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য ইমার্জেন্সি টক-ব্যাক
ধুলোবালি আটকানো এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য কোচগুলির মধ্যবর্তী করিডর সিল
ট্রেন ছাড়ার আগে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্লাগ ডোর
সিসিটিভি নজরদারি
