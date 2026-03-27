CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Bihar wonder boy: কলির কেষ্ট: খেলার ছলে ২ ফুটের কালান্তক কেউটেকে দু'টুকরো করল একবছরের পুচকে, ঠিক যেন কালীয়দমন

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 27, 2026, 09:32 PM IST
এক বছরের বাচ্চা কামড়ে খেল কেউটেকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক বছরের শিশুর কামড়ে মৃত্যু এক গোখরো সাপের!

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সাপ মানুষকে কামড়ায়, আর বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয়—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিহারের গয়ায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা প্রকৃতির এই চিরন্তন নিয়মকে যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল।

এক অবিশ্বাস্য এবং শিউরে ওঠার মতো ঘটনা, মাত্র এক বছর বয়সী  শিশুর কামড়ে মারা গেল একটি বিষধর গোখরো সাপ (Cobra)! ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক চিকিৎসক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

ঘটনার বিবরণ

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে গয়ার ফতেহপুর ব্লকের অন্তর্গত জমুয়াইন গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহের এক বিকেলে বাড়ির উঠোনে খেলা করছিল এক বছর বয়সী শিশুটি। 

তাঁর মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই সময় একটি বিষধর গোখরো সাপ আঙিনায় ঢুকে পড়ে এবং শিশুটির খুব কাছে চলে আসে।

সাধারণত সাপ দেখলে বড়রাও ভয়ে পিছিয়ে যান, কিন্তু অবুঝ শিশুটি সাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। পরিবারের সদস্যরা জানান, শিশুটি সম্ভবত সাপটিকে কোনও খেলনা বা নতুন কিছু ভেবে ভুল করেছিল। 

সাপটি যখন ফণা তুলে দাঁড়ায়, শিশুটি ভয় পাওয়ার বদলে আচমকাই সাপটিকে খপ করে ধরে ফেলে এবং সজোরে কামড় বসিয়ে দেয়।

সাপের মৃত্যু 

শিশুটি সাপটির শরীরের মাঝবরাবর এত জোরে কামড় দেয় যে, বিষধর সাপটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোখরো সাপটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, বাইরে কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটছে বুঝতে পেরে শিশুটির মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। আঙিনায় ছেলের হাতে একটি মৃত সাপ এবং ছেলের মুখে রক্তের দাগ দেখে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন। 

তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। মৃত সাপটিকে দেখে সবাই চিনতে পারেন যে এটি অত্যন্ত বিষধর গোখরো। আতঙ্কিত পরিবার অবিলম্বে শিশুটিকে উদ্ধার করে এবং দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চিকিৎসকদের বিস্ময়

গয়ার অনুগ্রহ নারায়ণ মগধ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (ANMMCH) শিশুটিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ঘটনার কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। শিশুটির বাবা চিকিৎসকদের জানান যে, সাপটি তার ছেলেকে কামড়ায়নি, বরং তার ছেলে সাপটিকে কামড়ে মেরে ফেলেছে।

সাপের বিষ অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষ করে শিশুদের জন্য। চিকিৎসকরা অবিলম্বে শিশুটির প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করেন। শিশুটির শরীরে সাপের কামড়ের কোনও দাগ বা বিষক্রিয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শিশুটিকে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

হাসপাতালের শিশু বিভাগের এক প্রবীণ চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'এটি একটি অত্যন্ত বিরল এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা। বিষধর সাপের বিষ দাঁত এবং বিষের গ্রন্থি সাধারণত তার মুখের সামনের অংশে থাকে। শিশুটি সাপটির শরীরে মাঝখানে কামড়েছিল, তাই সাপটি বিষ ঢালতে পারেনি। উপরন্তু, গোখরো সাপের চামড়া বেশ শক্ত হয়, কিন্তু শিশুটির দাঁত সম্ভবত সাপটির অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ কোনও অঙ্গ বা স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, যার ফলে সাপটি মারা গিয়েছে।'

২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পর শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোকবিশ্বাস ও বিজ্ঞান

এই অদ্ভুত ঘটনার খবর জমুয়াইন গ্রাম ছাড়িয়ে দ্রুত আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বিষয়টিকে অলৌকিক বা দৈব শক্তি বলে মনে করছেন। কেউ কেউ বলছেন, শিশুটির ওপর কোনও দেবতার আশীর্বাদ আছে বলেই বিষধর সাপ তাকে ক্ষতি করতে পারেনি। গ্রামে এখন ওই শিশুটিকে এক নজর দেখতে ভিড় জমছে।

তবে বিজ্ঞানীরা এই ঘটনার পেছনের যুক্তি সাজাচ্ছেন ভিন্নভাবে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, সাপের কামড়ানোর জন্য ফণা তুলে সঠিক অ্যাঙ্গেল দরকার হয়। শিশুটি হয়তো সাপটিকে এমনভাবে ধরেছিল যে সাপটি তাকে কামড়ানোর সুযোগ পায়নি। 

আর সাপের মৃত্যু সম্পর্কে তাদের মত হল, ছোট্ট শিশুদের দাঁত মাড়ির সঙ্গে খুব শক্তভাবে বসানো থাকে এবং তারা কোনো কিছু কামড়ালে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে। গোখরো সাপের মেরুদণ্ড বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু ওই কামড়ে ছিঁড়ে গিয়ে থাকতে পারে, যা তার মৃত্যুর কারণ।

কারণ অলৌকিক হোক বা বৈজ্ঞানিক, বিহারের এই এক বছরের শিশুর গোখরো সাপকে কামড়ে মেরে ফেলার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল মানুষের মুখে মুখে ঘুরবে। আপাতত সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের কোলে ফিরে এসেছে সেই 'বিস্ময় বালক', আর তার এই কীর্তি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

