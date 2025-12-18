Delhi High Court: মিউচুয়াল ডিভোর্সে ১ বছর সেপারেশন মোটেই জরুরি নয়! চাইলেই পেতে পারেন: হাইকোর্ট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 18, 2025, 03:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার স্পষ্ট রায় দিয়েছে যে, হিন্দু বিবাহ আইন (HMA), ১৯৫৫-মতে, পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ চাওয়া (Mutual Divorce) দম্পতিদের জন্য ন্যূনতম এক বছর আলাদা থাকা বাধ্যতামূলক নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই শর্ত শিথিল করা যেতে পারে।

পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন পেশ করার সময়সীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা চাওয়া হয়েছিল, সেখানেই ডিভিশন বেঞ্চের মামলার প্রেক্ষিতে আদালত এই বক্তব্য পেশ করেছে।

শুনানির শুরুতে আদালত বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরে একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন রাখে: 'আদালত কি পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদ আটকে দিতে বাধ্য? এরকম হলে দুই পক্ষই, অর্থাত্‍ যারা বিয়ের বন্ধন থেকে বেরোতে চায়, তাদের দাম্পত্য সুখের বদলে এক বৈবাহিক জীবন আরও কঠিন করে তুলবে?'

বিচারপতি নবীন চাওলা, বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভাম্বানি এবং বিচারপতি রেণু ভাটনগরের সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, হিন্দু বিবাহ আইনের ধারায় 'এক বছর আলাদা থাকার' (One year separation) সংবিধানের নির্দেশ (directory), বাধ্যতামূলক (mandatory) নয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ফ্যামিলি কোর্ট বা হাইকোর্ট এই শর্ত মকুব করতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায় এবং সেগুলোর ব্যখ্যা উল্লেখ করে বেঞ্চ বলেছে যে, আইনের ১৪(১) ধারার শর্তাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে। ধারা ১৪(১) আদালতকে ক্ষমতা দেয় যে, যদি আবেদনকারীর ওপর 'অস্বাভাবিক কষ্ট' (exceptional hardship) বা বিবাদীর পক্ষ থেকে 'অস্বাভাবিক চারিত্রিক অধঃপতন' (exceptional depravity)-এর মতো ঘটনা ঘটে, তবে সংবিধিবদ্ধ অপেক্ষার সময়সীমা মকুব করা যেতে পারে।

আদালত যুক্তি দিয়েছে যে, দম্পতিরা যখন পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন, তখন তাদের আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে অবশ্যই কোনও কারণ থাকে।

বেঞ্চ এমনও বলেছে যে, 'এমন পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীকে বৈবাহিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে একটি খারাপ বিয়ের মধ্যে জড়িয়ে রাখা একেবারেই অনুচিত।' আদালত আরও বলেছে যে, এই ধরণের সম্পর্ক দীর্ঘায়িত করা এক বা উভয় পক্ষের ওপর 'অপ্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিক যন্ত্রণা' (Unneccessary Mental Pressure) তৈরি করে।

আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, কিছু ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদে বিলম্ব হওয়া স্বামী বা স্ত্রীর ভবিষ্যতে নতুন কোনও সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর এই বিলম্ব তাদের পুনর্বিবাহ এবং সামাজিক মেলবন্ধনের সম্ভাবনাকে অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আদালত বলেছে, যদিও বিয়ে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু যখন উভয় পক্ষই বিবাহ বিচ্ছেদে একমত (ad idem), তখন তা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাধীনতার চেয়ে বাইরের সামাজিক লোকদেখানো আড়ম্বরকেই বেশি গুরুত্ব দেয়।

হাইকোর্টের রায়ের মূল নির্যাস:

১ বছরের শর্ত মকুব:  নির্ধারিত এক বছরের সময়সীমা ধারা ১৪(১)-এর বিধান প্রয়োগ করে মকুব করা যেতে পারে।

৬ মাসের 'কুলিং-অফ' পিরিয়ড: প্রথম মোশনের জন্য ১ বছরের সময়সীমা মকুব করার অর্থ এই নয় যে, ধারা এর অধীনে দ্বিতীয় মোশনের ৬ মাসের অপেক্ষার সময়টিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মকুব হয়ে যাবে। এই দুটি মকুবের বিষয় স্বাধীনভাবে বিবেচনা করতে হবে।

তৎক্ষণাৎ কার্যকর: আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে ১ বছর এবং ৬ মাস—উভয় সময়সীমাই মকুব করা প্রয়োজন, তবে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি কার্যকর করার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা নেই; এটি তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা যেতে পারে।

শর্তসাপেক্ষ মকুব: মকুব করার বিষয়টি নিয়মিত কোনও সাধারণ নিয়ম নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী কেবল 'অস্বাভাবিক কষ্ট' বা 'অস্বাভাবিক অধঃপতন'-এর প্রমাণ পেলেই আদালত এই সুবিধা দেবে।

প্রতারণার পরিণাম: যদি দেখা যায় যে কোনও তথ্য গোপন বা ভুল বুঝিয়ে এই মকুব সুবিধা নেওয়া হয়েছে, তবে আদালত ডিক্রি কার্যকর করার তারিখ পিছিয়ে দিতে পারে বা আবেদনটি খারিজ করে দিতে পারে।

