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পেঁয়াজে বিপুল ভর্তুকি কেন্দ্রের! বৃহস্পতিবার থেকেই একধাক্কায় অনেকটা কমছে দাম! ৬৩% মূল্যবৃদ্ধিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে...

Retail Sale of Onions at Subsidised Rate: দামবৃদ্ধির মাঝেই আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লিতে ৩৫ টাকা কেজি দরে ভর্তুকিযুক্ত পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করবে কেন্দ্র। দেশ জুড়ে বিভিন্ন শহরে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বৃহস্পতিবার থেকে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে প্রতি কেজি ৩৫ টাকা ভর্তুকি মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:03 PM IST
পেঁয়াজে বিপুল ভর্তুকি কেন্দ্রের! বৃহস্পতিবার থেকেই একধাক্কায় অনেকটা কমছে দাম! ৬৩% মূল্যবৃদ্ধিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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