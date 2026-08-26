/পেঁয়াজে বিপুল ভর্তুকি কেন্দ্রের! বৃহস্পতিবার থেকেই একধাক্কায় অনেকটা কমছে দাম! ৬৩% মূল্যবৃদ্ধিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরাট সুখবর! অনেকটাই স্বস্তি! দেশ জুড়ে দাম বৃদ্ধির মাঝেই আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে দিল্লিতে ৩৫ টাকা কেজি দরে ভর্তুকিযুক্ত পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করবে কেন্দ্র। দেশ জুড়ে বিভিন্ন শহরে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য নিয়ে সাধারণের মধ্যে জমছে ক্ষোভ। তবে সেই দাম নিয়ন্ত্রণে আনতেই বিরাট পদক্ষেপ করল কেন্দ্র! আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল দিল্লিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ভর্তুকি দিয়ে ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার এই ভর্তুকিযুক্ত পেঁয়াজ বিক্রির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রলহাদ জোশী। মঙ্গলবার উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অগ্নিমূল্য পেঁয়াজ
অগ্নিমূল্য পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে বিরাট পদক্ষেপ করল কেন্দ্র! আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল দিল্লিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ভর্তুকি দিয়ে ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার এই ভর্তুকিযুক্ত পেঁয়াজ বিক্রির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী প্রলহাদ জোশী। মঙ্গলবারই উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই খবর নিশ্চিত করেছেন। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন উৎপাদনকারী রাজ্যে ২০২৬ সালের জন্য জমিয়ে রাখা ১.২১ লাখ টন 'বাফার স্টক' (জরুরি মজুত) থেকে এই পেঁয়াজ বাজারে ছাড়া হচ্ছে।
তিন সংস্থার মাধ্যমে বিক্রি
জানা গিয়েছে, তিন সংস্থার মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এই ভর্তুকিযুক্ত পেঁয়াজ। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই উদ্যোগটি যে তিনটি কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে, সেগুলি হল:
১. নাফেড (Nafed)
২. এনসিসিএফ (NCCF)
৩. কেন্দ্রীয় ভান্ডার (Kendriya Bhandar)
১০০ 'কেন্দ্রীয় ভান্ডার'
ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (NCCF)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যানিস জোসেফ চন্দ্র জানিয়েছেন, "আমরা বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিক্রি শুরু করব এবং সপ্তাহের শেষের দিকে এটি এনসিআর (NCR) অঞ্চলেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে।" এনসিসিএফ-এর কাছে বর্তমানে ৬২,০০০ টন পেঁয়াজের বাফার স্টক রয়েছে। সংস্থাটি মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে বিশেষ পণ্যবাহী ট্রেন 'কান্দা এক্সপ্রেসে'র মাধ্যমে ৪০০ টন পেঁয়াজ দিল্লিতে নিয়ে আসছে, যা বৃহস্পতিবার এসে পৌঁছনোর কথা। এই সমবায় সংস্থাটি ১০০টি 'কেন্দ্রীয় ভান্ডার' দোকানের মাধ্যমে পেঁয়াজ বিক্রি করবে। এ ছাড়া তারা প্রাথমিক ভাবে ১৫টি এবং পরবর্তীতে ৪০টি মোবাইল ভ্যান চালু করবে। পাশাপাশি মাদার ডেয়ারির ৩০০টি আউটলেটের মাধ্যমেও পেঁয়াজ বিক্রির জন্য আলোচনা চলছে। অ্যানিস জোসেফ চন্দ্র আরও জানান, রেল রেকে করে আনা পেঁয়াজ পরবর্তীতে চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, বারাণসী এবং অন্যান্য শহরেও বিক্রির জন্য পাঠানো হবে। একইভাবে নাফেড (Nafed), যাদের কাছে ৫৫,০০০ টনের কম বাফার স্টক রয়েছে, তারা দিল্লি ছাড়াও কোচি এবং গুয়াহাটির কেন্দ্রেও পেঁয়াজ বিক্রি করবে।
'কান্দা এক্সপ্রেস'
দ্রুত পেঁয়াজ পৌঁছানোর জন্য সরকার 'কান্দা এক্সপ্রেস' নামের বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে রাজধানীতে সরাসরি বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ পাঠাচ্ছে। ৮০০ টন পেঁয়াজ নিয়ে এমন প্রথম ট্রেনটি ইতিমধ্যেই নাসিক থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। দিল্লি ছাড়াও চেন্নাই, এরনাকুলাম, মাদুরাই এবং গুয়াহাটিতেও এই বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে পেঁয়াজ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
কেন হঠাৎ দাম বৃদ্ধি?
গত এক মাসে পেঁয়াজের দর চরম হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই সরকার এই পদক্ষেপ করছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২৫ আগস্ট সারা ভারতে গড়ে পেঁয়াজের খুচরা মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৪.৭২ টাকা প্রতি কেজি, যা এক মাস আগে (২৫ জুলাই) ছিল ৩৪.৮০ টাকা (প্রায় ২৮.৪% বৃদ্ধি)। গত বছরের এই সময়ের (২৮.৬৭ টাকা/কেজি) তুলনায় পেঁয়াজের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬%।
কোন শহরে কত:
কলকাতা ও চেন্নাইতে: প্রতি কেজি ৬০ টাকা (গত বছর যা ছিল যথাক্রমে ৩২ ও ৩৫ টাকা)
দিল্লিতে: প্রতি কেজি ৫৫ টাকা (গত বছর ছিল ৩৩ টাকা)
মুম্বাইয়ে: প্রতি কেজি ৪৮ টাকা (গত বছর ছিল ৩২ টাকা)
রাঁচিতে: প্রতি কেজি ৩৮ টাকা
৬৩% বেশি
পাইকারি বাজারেও একই ধরনের মূল্যবৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। গত ২৫ আগস্ট গড় পাইকারি মূল্য ছিল ৩৬.৭৩ টাকা প্রতি কেজি, যা গত বছরের একই সময়ের (২২.৫৪ টাকা/কেজি) তুলনায় ৬৩% বেশি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত চাহিদা, আবহাওয়াজনিত ক্ষতি এবং সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় পেঁয়াজের এই মূল্যবৃদ্ধি।
পর্যাপ্ত সরবরাহের আশ্বাস
তবে দাম সাময়িক বাড়লেও সরকার দাবি করেছে, আগামী মাসগুলিতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত পেঁয়াজ মজুত রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশে আনুমানিক ৩০৭.৩৭ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে, যা আগের বছরের উৎপাদিত ৩০৭.৬৭ লাখ টনের প্রায় সমান।
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