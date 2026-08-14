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আর হাত ছোঁয়াতে পারবেন না, দামেই এবার চোখে জল: বিরাট বাড়তে চলেছে পেয়াঁজের মূল্য-- এখনই কিনে রাখবেন?

Onion Price Hike: মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র সরকার আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নিজেদের ‘বাফার স্টক’ থেকে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সংগ্রহ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:47 PM IST
আর হাত ছোঁয়াতে পারবেন না, দামেই এবার চোখে জল: বিরাট বাড়তে চলেছে পেয়াঁজের মূল্য-- এখনই কিনে রাখবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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