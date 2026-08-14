/আর হাত ছোঁয়াতে পারবেন না, দামেই এবার চোখে জল: বিরাট বাড়তে চলেছে পেয়াঁজের মূল্য-- এখনই কিনে রাখবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রান্নার অন্যতম প্রধান উপাদান পেঁয়াজের দাম ফের বাড়ছে। সাধারণ মানুষের পকেটে বড় টান ফেলতে চলেছে এবার পেঁয়াজ। বর্তমানে শ্রাবণ মাস চলায় ধর্মীয় কারণে বহু মানুষ পেঁয়াজ-রসুন এড়িয়ে চলেন, ফলে বাজারে তুলনামূলকভাবে চাহিদা কম। কিন্তু সাধারণত এই সময়ে দাম কিছুটা কম থাকার কথা থাকলেও, বাস্তবে ঘটছে ঠিক উল্টো। চাহিদা কম থাকা সত্ত্বেও পাইকারি ও খুচরো উভয় বাজারেই হু হু করে বাড়ছে পেঁয়াজের দর।
মহারাষ্ট্রের লাসালগাঁও মান্ডিতে পাইকারি দরে বড়সড় লাফ
দেশের অন্যতম প্রধান পেঁয়াজের বাজার হিসেবে পরিচিত মহারাষ্ট্রের লাসালগাঁও মান্ডিতে পাইকারি দামে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে:
২৫ শতাংশ দাম বৃদ্ধি: রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পেঁয়াজের গড় পাইকারি দাম প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
কুইন্টাল প্রতি ৫৮০ টাকা বৃদ্ধি: গত ৮ আগস্ট যেখানে পেঁয়াজ প্রতি কুইন্টাল ২,১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, বৃহস্পতিবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৭৬০ টাকায়।
কেজি প্রতি দাম: ৫ আগস্ট যে পেঁয়াজের গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ২১.৫০ টাকা, বুধবার তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ টাকায়। একই সঙ্গে সেরা মানের পেঁয়াজের পাইকারি দাম কেজি প্রতি ২৪ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা।
খুচরো বাজারে ছ্যাঁকা: ৫০ টাকা ছুঁইছুঁই দর
পাইকারি বাজারের এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খুচরো বাজারে পড়তে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে পেঁয়াজের খুচরো মূল্য প্রতি কেজি ৪০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।
ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, মাত্র এক সপ্তাহ আগেও যেখানে দাম ছিল কেজি প্রতি ৩২ থেকে ৩৫ টাকা, তা এখন ক্রমাগত বাড়ছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই গতি অব্যাহত থাকলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৫০ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
দাম বাড়ার আসল কারণ কী?
হঠাৎ পেঁয়াজের দাম এতটা বাড়ার নেপথ্যে রয়েছে ফলন ও সরবরাহের সংকট:
খরিফ ফসল আসতে দেরি: দক্ষিণ ভারত থেকে নতুন খরিফ পেঁয়াজের চালান আসতে দেরি হওয়া এর মূল কারণ।
দেরিতে বীজ বপন: মহারাষ্ট্র-সহ প্রধান উৎপাদক অঞ্চলে বর্ষা দেরিতে প্রবেশ করায় বীজ বপনের কাজ পিছিয়ে গিয়েছে। ফলে বাজারে নতুন ফসলের জোগান কম।
পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের পরিকল্পনা
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র সরকার আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নিজেদের ‘বাফার স্টক’ থেকে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সংগ্রহ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে। কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় বাড়াতে সাতবার ন্যূনতম ক্রয়মূল্য বাড়ানো সত্ত্বেও, এ বছর ২ লক্ষ টন পেঁয়াজ সংগ্রহের যে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তা থেকে চূড়ান্ত সংগ্রহ প্রায় ২৫ শতাংশ কম হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বাফার স্টক ছাড়ার পর বাজারের ঊর্ধ্বগতি থামে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ ক্রেতারা।
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