English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Rajasthan Shocker: বিয়ে হচ্ছিল না, অশুভ শক্তিকে তাড়াতে ১৬ দিনের বোনপোকে পা দিয়ে পিষে মারল ৪ মাসী

Rajasthan Shocker: নিহত শিশুর বাবা পুলিসকে জানিয়েছেন  ওই ৪ তরুণী তার শালী। বহু দিন ধরে তাদের বিয়ে হচ্ছিল না। ওদের কোনও এক তান্ত্রিক বলেছিল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 16, 2025, 05:48 PM IST
Rajasthan Shocker: বিয়ে হচ্ছিল না, অশুভ শক্তিকে তাড়াতে ১৬ দিনের বোনপোকে পা দিয়ে পিষে মারল ৪ মাসী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে হচ্ছিল না। তাই শেষপর্যন্ত তুকতাকের আশ্রয় নিলেন রাজস্থানের যোধপুরের ৪ তরুণী। জীবন থেকে অশুভ শক্তিকে কাটাতে মাত্র ১৬ দিনের বোনপোকে পা দিয়ে পিষ মারল ওই ৪ তরুণী। তদন্তে নেমে আত্ঁকে উঠেছে পুলিসও।

Add Zee News as a Preferred Source

একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা গিয়েছে এক তরুণী একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। মুখে কিছু আউড়ে চলেছে। তার তাকে ঘিরে বসে রয়েছে আরও ৩ তরুণী। তারাও কিছু বলছে। পুলিসের দাবি, ওই ৪ তরুণী ভেরু নামে এক দেবতার মন্ত্র পড়ছিল।

নিহত শিশুর বাবা পুলিসকে জানিয়েছেন  ওই ৪ তরুণী তার শালী। বহু দিন ধরে তাদের বিয়ে হচ্ছিল না। ওদের কোনও এক তান্ত্রিক বলেছিল, কোনও শিশুকে পা দিয়ে পিষ মারলে তাদের জীবন থেকে অশুভ শক্তির প্রভাব কেটে যাবে। সেটাই করেছে তারা। 

পুলিস ওই ঘটনা তদন্ত করছে। শিশুর বাবা পুলিসকে জানিয়েছেন, প্রথমে নবজাতকটির ওরা হাত-পা ভেঙে দেয়, এবং তারপর গলা টিপে তাকে হত্যা করে। এমন নৃশংস মেয়েদের কঠিন শাস্তি চাই। ওরা যেন আর কারও সঙ্গে এমন কাজ করতে না পারে।

আরও পড়ুন-ফের সাগরে ঘনিয়েছে ঘূর্ণাবর্ত! উধাও শীত? রবি থেকেই হাওয়া বদল...

আরও পড়ুন-দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে চমক, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৫ চিকিত্সক নিখোঁজ!

শিশুটির মা সুমন এবং বাবা পূনরাম তাঁদের (সুমন-এর) বোনদের বিরুদ্ধে নবজাতককে হত্যার অভিযোগ এনেছেন। পুলিস তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত চার মহিলা, যাঁরা শিশুটির মাসী, তাঁদের হেফাজতে নিয়েছে।

যোধপুরের শহরের নেহরু কলোনির বাসিন্দা পূনরাম জানান, তাঁর স্ত্রী সুমন গত ২৪ অক্টোবর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।

শনিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ সুমনের ফোন আসে। সে জানায় যে তার বোনেরা— রামেশ্বরী, মমতা, গীতা ও মঞ্জু—তার শিশুপুত্রকে মেরে ফেলেছে। সুমন আরও জানায়, তারা শিশুটির শরীরের উপর চড়ে ঝাঁপও দিয়েছে, যার ফলে নবজাতকের হাড় ভেঙে গেছে। 

পূনরামের অভিযোগ, তাঁর সব শালীরা এ নিয়ে ঈর্ষা করত। সুমনের পরিবারে মোট সাত ভাই-বোন। তাদের মধ্যে পাঁচ বোনের এখনো বিয়ে হয়নি। এক বড় বোনের বিয়ে হলেও তিনিও বাপের বাড়িতেই থাকেন। অন্যদিকে, সুমন শ্বশুরবাড়িতে থাকত। আর এই বিষয়টি নিয়েই বাপের বাড়িতে ঈর্ষা তৈরি হয়েছিল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Child killingJodhpur ShockerRajasthan Shocker
পরবর্তী
খবর

Monorail in Indian Army: ভারতীয় সেনার হাতে ১৬০০০ ফুট দীর্ঘ মনোরেল! ভয়ংকর বিপদের দিনে হিমালয়ের অতি দুর্গম অঞ্চলে ছুটবে...
.

পরবর্তী খবর

Srinagar Naugam Police Station Blast: 'বাবা, আজ আর কাজে যেও না, প্লিজ...' নওগাম থ...