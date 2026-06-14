/Petrol Diesel Purchase Cap: ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনিষেধ মহারাষ্ট্র সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্বালানী সংকট যে তীব্র হচ্ছে তার প্রমাণ ক্রমশ বেরিয়ে আসছে। এর জেরেই নতুন নির্দেশিকা জারি করল মহারাষ্ট্র সরকার। শুক্রবার রাজ্য সরকার এক নির্দেশিকায় বলেছে বাণিজ্যিক কাজে যারা পেট্রোল-ডিজেল কেনেন তারা সাধারণ পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল-ডিজেল কিনতে পারবেন না। অর্থাত্ সাধারণ ক্রেতারা যেসব পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানী কেনেন সেখান থেকে বাল্কে পেট্রোল কেনা যাবে না। তারা পেট্রোল-ডিজেল কিনতে পারবেন হোলসেল পেট্রোল পাম্প থেকে।
সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে:
ডিজেল কেনার সীমা: খুচরা পেট্রোল পাম্পগুলো এখন থেকে একজন গ্রাহককে, একটি গাড়ির জন্য, দিনে ২০০ লিটারের বেশি ডিজেল দিতে পারবে না।
পুনরায় বিক্রি নিষিদ্ধ: পেট্রোল পাম্প থেকে ডিজেল কিনে তা আবার বাইরে কোথাও পুনরায় বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
কোথায় তেল ভরা যাবে: সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পেট্রোল এবং ডিজেল শুধুমাত্র সরাসরি গাড়ির ফুয়েল ট্যাংকে অথবা PESO-প্রত্যয়িত বা অনুমোদিত পাত্রে বিক্রি করতে হবে।
কালোবাজারি এবং ডিজেল মজুত করা বন্ধ করতে গত ১১ জুন কেন্দ্রীয় সরকার একটি সাময়িক নির্দেশিকা জারি করেছিল। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তটি মূলত সেই নিয়ম মেনেই নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত জ্বালানির স্টক থাকলেও, দেখা যাচ্ছে কিছু জেলায় বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং পাইকারি ক্রেতারা সাধারণ পেট্রোল পাম্প থেকেই বিপুল পরিমাণে ডিজেল কিনে নিচ্ছেন।
এর আগেও, গত ৫ জুন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বেআইনি তেল বিক্রি, তেলে ভেজাল মেশানো, অবৈধভাবে পেট্রোপণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো এবং পাম্পগুলোতে অতিরিক্ত দাম নেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
কেন্দ্রীয় সরকার সরকার তেল বিপণনকারী কোম্পানিগুলোকে (IOCL, BPCL, HPCL) অবিলম্বে সমস্ত পেট্রোল পাম্প ডিলারদের এই বিষয়ে জানাতে বলেছে, যাতে নতুন নিয়মগুলো ঠিকঠাক মেনে চলা হয়।
সরকারি নির্দেশিকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই নিয়ম ভাঙলে Essential Commodities Act অনুযায়ী কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কতদিন চলবে এই নিয়ম? কেন্দ্রীয় সরকার গত ১১ জুন যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, তারা সেটা যতদিন না তুলে নিচ্ছে—ততদিন পর্যন্ত এই নতুন কড়াকড়ি ও নিয়মকানুন চালু থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)