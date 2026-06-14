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  • /Petrol Diesel Purchase Cap: ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনিষেধ মহারাষ্ট্র সরকারের

Petrol Diesel Purchase Cap: ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনিষেধ মহারাষ্ট্র সরকারের

Petrol Diesel Purchase Cap: কালোবাজারি এবং ডিজেল মজুত করা বন্ধ করতে গত ১১ জুন কেন্দ্রীয় সরকার একটি সাময়িক নির্দেশিকা জারি করেছিল  

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:37 PM IST
Petrol Diesel Purchase Cap: ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনিষেধ মহারাষ্ট্র সরকারের

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনি
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