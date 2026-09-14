/রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম আমি! মেরে অপারেশন সফেদ সাগরের বীর অফিসারের হাত-মাথা ভাঙল পার্কিং কর্মী, বর্বরতার চূড়ান্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম নিন্দনীয়! ন্যক্কারজনক! ঘৃণারও অযোগ্য়! 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এ সামিল কার্গিল যুদ্ধের বীরের উপর হামলা। লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মার ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত কুমার গুপ্তাকে। হরিয়ানার গুরগাঁওতে নৃশংস হামলার শিকার ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত অফিসার অমিত কুমার গুপ্তা। অভিযোগ, একটি শপিং মলে পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে সেখানকার এক পার্কিং কর্মী লোহার রড দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। যার জেরে তিনি গুরুতর জখম হন। এমনকি তাঁর হাত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছে।
১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের ভারতীয় বায়ুসেনার হয়ে ‘অপারেশন সফেদ সাগর’-এ অংশ নিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত কুমার গুপ্তা। অভিযোগ, রবিবার গুরগাঁওয়ের ‘ম্যাগনাম গ্লোবাল পার্ক’-এর একটি রেস্তোরাঁয় পরিবারকে নিয়ে খেতে যান তিনি। সেখানে পৌঁছানোর পর গাড়ি পার্ক করতে গেলেই সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, শপিং মলের পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা অমিত কুমার গুপ্তাকে ভ্যালেট পার্কিং, বেসমেন্ট ও মাল্টি-লেভেল পার্কিংয়ের একের পর এক জায়গা ঘুরিয়ে হয়রান করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্কিং দিতে অস্বীকার করে। এরপর তিনি যখন গাড়িটি ব্যাক করার চেষ্টা করেন, তখন এক পার্কিং কর্মী লোহার রড দিয়ে তাঁর গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। প্রাক্তন বায়ুসেনাকর্তা গাড়ি থেকে নেমে এর প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্ত লোহার রড নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয়।
রডের সজোর আঘাতে তাঁর মাথায় ও হাতে গভীর চোট লাগে। হাত ভেঙে যায়। মাথা ফেটে যায়। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেখানে একাধিক নিরাপত্তারক্ষী ও পার্কিং কর্মী উপস্থিত থাকলেও কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। এমনকি জরুরি পুলিস হেল্পলাইনে ফোন করার পরেও প্রায় আধ ঘণ্টা কোনও পুলিসি সহায়তা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত কাছেই কর্মরত এক রেস্তোরাঁর শেফ এসে তাঁকে উদ্ধার করেন ও বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে, তাঁর কনুইয়ের হাড় মারাত্মক বাজেভাবে ভেঙে গিয়েছে। সেখানে অস্ত্রোপচার করে প্লেট বসাতে হয়।
অমিত কুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, "আমি যখন গাড়ি থেকে নেমে প্রতিবাদ করি, তখন সেই পার্কিং কর্মী একটি লোহার রড নিয়ে আসে এবং আমাকে দু'বার আঘাত করে—একবার আমার হাতে এবং তারপর মাথায়। আমি রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম। কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই আকস্মিক আক্রমণ করে ওই পার্কিং কর্মী। আমি নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি।" এদিকে অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্তার অভিযোগ, তাঁর কনুইতে প্লেট বসাতে হলেও, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর মাথার চোট-রক্তপাত ও কনুইয়ের গুরুতর আঘাতের কথা বাদ দিয়ে একটি ভুয়ো মেডিকেল-লিগ্যাল কেস রিপোর্ট তৈরি করে। এই ঘটনায় জড়িত পার্কিং কর্মীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে এফআইআর রুজু করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন প্রবীণ সেনাকর্তা। পুলিস ইতিমধ্যেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় 'অপারেশন সফেদ সাগর' ছিল উচ্চ পার্বত্য এলাকায় ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম বিমান অভিযান। হাই-অল্টিটিউড বম্বিং, লো-অল্টিটিউড বম্বিং, নাইট বম্বিংয়ের মাধ্যমে নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হেনে ভারতীয় বায়ুসেনা কার্গিল সেক্টরের ভারতীয় ঘাঁটিগুলো পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে উদ্ধারে সাহায্য করা। এই 'অপারেশন সফেদ সাগর'-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভারতীয় বায়ুসেনার বীরগাঁথাকে তুলে ধরে, অগাস্ট মাসে এই একই নামে একটি ওটিটি সিরিজও মুক্তি পেয়েছে। যেখানে শহীদ ক্যাপ্টেন অজয় আহুজার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে সিদ্ধার্থকে। দর্শকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে সিরিজটি।
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