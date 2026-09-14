Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম আমি! মেরে অপারেশন সফেদ সাগরের বীর অফিসারের হাত-মাথা ভাঙল পার্কিং কর্মী, বর্বরতার চূড়ান্ত

রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম আমি! মেরে অপারেশন সফেদ সাগরের বীর অফিসারের হাত-মাথা ভাঙল পার্কিং কর্মী, বর্বরতার চূড়ান্ত

Op Safed Sagar veteran attacked: দেশকে রক্ষা করেছিলেন শত্রুদের হাত থেকে, কিন্তু "আমি রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম। কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই আকস্মিক আক্রমণ করে ওই পার্কিং কর্মী। আমি নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি।" বলেন,  ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত কুমার গুপ্তা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:57 PM IST
রক্তে ভেসে যাচ্ছিলাম আমি! মেরে অপারেশন সফেদ সাগরের বীর অফিসারের হাত-মাথা ভাঙল পার্কিং কর্মী, বর্বরতার চূড়ান্ত
Image Credit: ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত কুমার গুপ্তা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মেরে অপারেশন সফেদ সাগরের বীর অফিসারের হাত-মাথা ভাঙল পার্কিং কর্মী, বর্বরতার চূড়ান্ত
2
3
4
5