অপারেশন আমিস্তাদ: ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে ত্রাতা ভারত! মোতায়েন হচ্ছে সেনার বিশেষ দল, সঙ্গে 'ভীষ্ম কিউব'

পিয়ালি মিত্র: উত্তর ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এল ভারত। দুর্গতদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষায়িত মেডিক্যাল কনটিনজেন্ট শুক্রবার হিন্ডন এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে দুটি ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এই ত্রাণ ও চিকিৎসা অভিযানটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন আমিস্তাদ’। সেনাবাহিনীর ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতালের ৪১ সদস্যের এই দলে রয়েছেন ৯ জন চিকিৎসক। ভূমিকম্পে আহতদের জরুরি চিকিৎসা, ট্রমা কেয়ার, জীবনরক্ষাকারী অস্ত্রোপচার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য দলটিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
চিকিৎসক দলের সঙ্গে প্রায় ছয় টন ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী এবং মানবিক ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে, যা বিদেশ মন্ত্রক সরবরাহ করেছে। পাশাপাশি একটি বিমানে পাঠানো হয়েছে ভারতের ‘আরোগ্য মৈত্রী’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি অত্যাধুনিক ‘ভীষ্ম কিউব’ (BHISHM Cube)।
Operation Amistad underway!— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 26, 2026
Two @IAF_MCC C17s took-off today for Venezuela with urgent assistance to support their post-earthquake relief efforts.
The assistance contains an Indian Army @adgpi Field Hospital Unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical… pic.twitter.com/Dcq8P065tp
ভারতে নির্মিত এই অত্যাধুনিক মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটটি দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দ্রুত স্থাপনযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতাল। প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প সময়ে এটি চালু করে ট্রমা কেয়ার, জরুরি অস্ত্রোপচার, আইসিইউ পরিষেবা এবং একসঙ্গে প্রায় ২০০ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এতে রয়েছে পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, রোগী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, ডায়াগনস্টিক যন্ত্র, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অক্সিজেন সাপোর্টের মতো অত্যাবশ্যক সুবিধা।
ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বন্ধুপ্রতিম দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোর ভারতের অঙ্গীকার এবং দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার সক্ষমতারই প্রতিফলন ঘটেছে।
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