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অপারেশন আমিস্তাদ: ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে ত্রাতা ভারত! মোতায়েন হচ্ছে সেনার বিশেষ দল, সঙ্গে 'ভীষ্ম কিউব'

Venezuela Earthquake: বিপদের দিনে আবারও বন্ধুপ্রতিম দেশের পাশে দাঁড়াল ভারত!উত্তর ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর দুর্গতদের চিকিৎসায় এগিয়ে এল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুরু হলো ‘অপারেশন আমিস্তাদ’। সেনার ৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতালের ৪১ সদস্যের একটি বিশেষ মেডিক্যাল দল (যার মধ্যে ৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন) দুটি বায়ুসেনার বিমানে হিন্ডন এয়ার বেস থেকে রওনা দিয়েছে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 26, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:37 PM IST
অপারেশন আমিস্তাদ: ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে ত্রাতা ভারত! মোতায়েন হচ্ছে সেনার বিশেষ দল, সঙ্গে 'ভীষ্ম কিউব'
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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