Operation Sindoor: ৩ দফা রণকৌশলের জোর, ৮৬ ঘণ্টার মধ্যেই 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ধুলোয় মিশল পাক দম্ভ
Operation Sindoor 1st Anniversary: 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রথম বর্ষপূর্তি। মনে আছে সেই ৮৬ ঘণ্টা? যখন পহেলগাঁওয়ের বদলা নিতে পাকিস্তানের অন্দরে ঢুকে ১২টি সামরিক ঘাঁটি তছনছ করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। রাফালের গর্জনে থমকে গিয়েছিল ইসলামাবাদ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সময়টা ছিল গত বছরের ৬-৭ মে। মাঝরাতের নিস্তব্ধতা চিরে গর্জে উঠেছিল ভারতীয় বায়ুসেনার রাফাল যুদ্ধবিমান। শুরু হয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। আজ সেই ঐতিহাসিক অভিযানের প্রথম বর্ষপূর্তি। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারানো ২৭ জন পর্যটকের রক্তের বদলা নিতে ভারত যে কতটা কঠোর হতে পারে, তার প্রমাণ ছিল এই ৮৬ ঘণ্টার রণকৌশল।
প্রতিশোধের নাম ‘অপারেশন সিঁদুর’
২২ এপ্রিল পহেলগামে কাপুরুষোচিত হামলায় অনেক মহিলার সিঁদুর মুছে দিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। সেই শোককে শক্তিতে পরিণত করে ভারতীয় সেনা অভিযানের নাম দেয় ‘অপারেশন সিঁদুর’। লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট— ঘরে ঢুকে মারা।
আরও পড়ুন- Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে রাফাল ও সুখোইয়ের বিধ্বংসী তান্ডবে মাত্র ২২ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান; কীভাবে?
রণক্ষেত্রের তিন পর্যায়
প্রথম ধাপ: জঙ্গি আস্তানায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
৬ মে রাত ১:৩০ মিনিটে প্রথম হামলা চালানো হয়। বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর থেকে শুরু করে মুরিদকেতে লস্কর-ই-তৈবার আস্তানা— স্রেফ আধ ঘণ্টার মধ্যে ৯টি প্রধান জঙ্গি লঞ্চপ্যাড গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। রাফাল থেকে ছোড়া স্কাল্প (SCALP) মিসাইল আর হ্যামার বোমার দাপটে ছাই হয়ে যায় মুজফফরাবাদ ও কোটলির ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো।
দ্বিতীয় ধাপ: পাক সেনার ‘চোখ-কান’ বন্ধ করা
জঙ্গি শিবিরে হামলার পর পাকিস্তান পাল্টা যুদ্ধের হুমকি দেয়। ঠিক তখনই শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়। ভারতীয় ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম ব্যবহার করে পাকিস্তানের চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পুরোপুরি জ্যাম করে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় পাক সেনার ড্রোন বা যুদ্ধবিমানগুলি কার্যত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেনার ভাষায়, পাকিস্তানকে ‘অন্ধ ও বধির’ করে দিয়েছিল ভারত।
আরও পড়ুন- Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুর: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের গোপন স্ট্রাইক, কী ভাবে চলেছিল মোদির ‘ওয়ার রুম’?
তৃতীয় ধাপ: ১২টি সামরিক ঘাঁটিতে ধ্বংসলীলা
সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিল তৃতীয় পর্যায়। পাকিস্তানের নূর খান এয়ারবেস সহ মোট ১২টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে নির্ভুল আঘাত হানে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। ভারতের ‘ইন্টিগ্রেটেড কাউন্টার ইউএএস গ্রিড’ পাকিস্তানের সমস্ত পালটা আক্রমণ রুখে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ৮৬ ঘণ্টার মাথায় পিছু হটতে বাধ্য হয় ইসলামাবাদ।
আজ এক বছর পরেও সেই ক্ষত শুকায়নি পাকিস্তানের। নূর খান এয়ারবেসে আজও চলছে মেরামতির কাজ। ‘অপারেশন সিঁদুর’ বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারত এখন আর কেবল রক্ষ্মণাত্মক নয়, প্রয়োজন পড়লে চরম আক্রমণাত্মক হতেও দ্বিধা করে না।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)