Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে রাফাল ও সুখোইয়ের বিধ্বংসী তান্ডবে মাত্র ২২ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান; কীভাবে?

Operation Sindoor First Anniversary: ভারতীয় বায়ুসেনার অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফায়েল এবং সুখোই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর এমন তাণ্ডব চালিয়েছিল, মাত্র ২২ মিনিটেই পাকিস্তান কার্যত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বিশ্বে ভারতই প্রথম দেশ, যে-কিনা পাকিস্তানের মতো কোনও পরমাণুশক্তিধর দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানায় এবং সফল হয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 8, 2026, 03:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের প্রতিরক্ষা ইতিহাসের পাতায় কিছু বিশেষ দিন চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তেমনই এক বীরগাথার নাম 'অপারেশন সিন্দুর' (Operation Sindoor)। এই ঐতিহাসিক অভিযানের বর্ষপূর্তি হল। দিনটি মনে করিয়ে দেয় সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের কথা, যখন ভারতীয় বায়ুসেনার অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান রাফায়েল (Rafale) এবং সুখোই (Sukhoi-30MkI) আকাশপথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর এমন তাণ্ডব চালিয়েছিল যে, মাত্র ২২ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তান কার্যত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আর বিশ্বে ভারতই প্রথম দেশ, যে-কিনা পাকিস্তানের মতো পরমাণুশক্তিধর কোনও দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ (launched big operation against nuclear power country) শানায় এবং সফল হয়।

২২ মিনিটের প্রলয়

অপারেশন সিন্দুর কোনো সাধারণ মহড়া ছিল না; এটি ছিল ভারতের সামরিক শক্তি এবং রণকৌশলের এক নিখুঁত প্রদর্শন। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর, ভারতীয় বায়ুসেনার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নির্দেশ আসতেই গর্জে ওঠে মিরাজ, রাফায়েল ও সুখোই-৩০ এমকেআই (Sukhoi-30 MKI) এর ইঞ্জিন। পরিকল্পনা এতই নির্ভুল ছিল যে, শত্রুপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারতীয় যুদ্ধবিমানগুলি তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। সেই আক্রমণে ২২ মিনিটের ঝটিকা অভিযানে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

রাফায়েল-সুখোই যুগলবন্দি

এই অপারেশনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল ফ্রান্স থেকে আনা অত্যাধুনিক রাফায়েল যুদ্ধবিমান। রাফায়েলের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং সুখোইয়ের ক্ষিপ্রতা পাকিস্তানের পক্ষে এক বিধ্বংসী পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। আকাশ থেকে ভূমিতে নিখুঁত নিশানায় আঘাত হেনে শত্রুর একাধিক বাঙ্কার ও ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ভারতীয় পাইলটদের সাহসিকতা এবং প্রযুক্তির এই সংমিশ্রণ পাকিস্তানের রেডার ব্যবস্থাকেও ধন্দে ফেলে দেয়।

কেন এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ?

'অপারেশন সিন্দুর' নিছক একটা সামরিক জয় ছিল না, এটি ছিল একটি কড়া রাজনৈতিক ও কৌশলগত বার্তা। ভারতের সার্বভৌমত্বের দিকে চোখ তুলে তাকালে তার পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এই অপারেশন তারই প্রমাণ। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভিযানের পর আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের সামরিক আধিপত্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভীতসন্ত্রস্ত পাকিস্তান

অভিযান চলাকালীন পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Air Defence System) সক্রিয় হওয়ার সুযোগটুকুও পায়নি। ভারতের এই অতর্কিত হামলায় পাক সেনারা এতটাই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, পালটা প্রতিরোধ গড়ার সাহসই তারা দেখাতে পারেনি। মাত্র ২২ মিনিটের সেই ঝড়ে পাকিস্তানের দর্প চূর্ণ করে বীরবিক্রমে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে ভারতীয় বায়ুসেনার জওয়ানরা।

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

আজ সেই বিশেষ দিনে দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে সেই সমস্ত বায়ুসেনা বীরদের, যাঁদের অসীম সাহস ও ত্যাগের বিনিময়েই ভারত আজ সুরক্ষিত। 'অপারেশন সিন্দুর' ভারতের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

