Operation Sindoor: রাত ১:০৫, শুরু অপারেশন সিঁদুর- ৮৮ ঘণ্টায় যেভাবে পাক সন্ত্রাসের কোমর ভাঙে ভারত

  Operation Sindoor: রাত ১:০৫, শুরু অপারেশন সিঁদুর- ৮৮ ঘণ্টায় যেভাবে পাক সন্ত্রাসের কোমর ভাঙে ভারত

Operation Sindoor Anniversary: ৭ মে পহেলগাঁও হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' চালায়। মাত্র ৮৮ ঘণ্টায় পাকিস্তান ও পিওকে-র ৯টি বড় জঙ্গি ঘাঁটি এবং ১১টি পাক বিমানঘাঁটি ধ্বংস করা হয়। এই নিখুঁত অভিযানে ১০০-র বেশি জঙ্গি খতম হয় এবং পাকিস্তানের আধুনিক যুদ্ধবিমান ও মিসাইল ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যায়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: May 8, 2026, 01:22 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২২ এপ্রিল, ২০২৫: জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়তে পর্যটকদের ভিড়ে ছিল জমজমাট। আচমকাই সন্ত্রাসবাদীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে কেঁপে ওঠে পুরো এলাকা। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের গুলি করা হয়। প্রায় ২৬ জন পর্যটক প্রাণ হারান। সেই নৃশংস হামলার বদলা নিতে ভারত নেমেছিল 'অপারেশন সিঁদুর'এ। 

৭মে, ২০২৫ রাত ১টা ০৫ মিনিটে ভারতীয় সেনাবাহিনী শুরু করেছিল 'অপারেশন সিঁদুর'। পহেলগাঁও হামলার ক্ষত বুকে নিয়ে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছিল- এটি 'নতুন ভারত', যারা ঘরে ঢুকে বদলা নিতে জানে। সেদিন মাঝরাতে যখন গোটা দেশ ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন ভারতীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষগুলোতে ছিল তীব্র উত্তেজনা। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে শুরু হওয়া এই অভিযানে লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে (PoK) সক্রিয় ৯টি উচ্চ পর্যায়ের জঙ্গি ঘাঁটি।

কোন কোন সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর গুড়িয়ে দেওয়া হয়?
বাহাওয়ালপুর, জৈশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। খোদ মাসুদ আজহারের মাদ্রাসায় পরপর পাঁচটি বিস্ফোরণ ঘটে। মুরিদকে, লস্কর-ই-তৈবার প্রধান কেন্দ্র মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া মুজাফফরাবাদ ও কোটলি, হিজবুল মুজাহিদিন ও লস্করের একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির এবং লঞ্চিং প্যাড ধ্বংস করে ভারতীয় সেনারা।

অপারেশন সিঁদুর শুধুমাত্র জঙ্গি দমন অভিযানে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল পাকিস্তানের সামরিক দম্ভ চুরমার করে দেওয়ার এক সুপরিকল্পিত কৌশল। টানা ৮৮ ঘণ্টার এই তাণ্ডবে যা ঘটেছিল-- ১১টি পাক বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত, যার মধ্যে নূর খান এবং ভোলারি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ এয়ারবেসগুলো অকেজো করে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি পাকিস্তানের গর্ব F-16 এবং F-17 সহ ৫-৬টি ফাইটার জেট এবং একটি অত্যন্ত দামী AWACS (আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম) বিমান ধ্বংস করা হয়। পাকিস্তানের শাহীন এবং বাবর মিসাইল ভারতের আধুনিক প্রযুক্তির (সুদর্শন চক্র) সামনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

পাকিস্তানকে কোণঠাসা
এই অভিযানের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করা। খতম হওয়া ১০০-র বেশি জঙ্গির শেষকৃত্যে যখন পাক সেনাকে অংশ নিতে দেখা যায়, তখন তাদের জঙ্গি-তোষণ নীতি বিশ্বের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। 

এক বছর পরের পরিস্থিতি
আজ এক বছর পেরিয়েও অপারেশন সিঁদুরের ক্ষত দগদগে পাকিস্তানের শরীরে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাসুদ আজহারের সাম্রাজ্য আজ ধ্বংসস্তূপ, হাফিজ সইদ লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং পাক বায়ুসেনা এখনও তাদের বিধ্বস্ত ঘাঁটিগুলো পুরোপুরি মেরামত করতে পারেনি। পহেলগাঁও হামলার বদলা নিতে ভারত যে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 'অপারেশন সিঁদুর' প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার জবাব দিতে সীমান্ত কোনও বাধা নয়। আগামী ১০০ বছর ধরে ভারতীয় সেনার এই বীরত্বগাথা প্রতিটি দেশপ্রেমিকের মনে সাহস জোগাবে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

