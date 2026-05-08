Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুর: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের গোপন স্ট্রাইক, কী ভাবে চলেছিল মোদির ‘ওয়ার রুম’?

Modi's war room in Operation Sindoor: সামরিক অভিযানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাতে ভারতকে কোণঠাসা না হতে হয়, তার দায়িত্ব সামলেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। অপারেশন পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, ভারত কোনও সার্বভৌম দেশের ওপর হামলা করেনি, বরং নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে। 

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 8, 2026, 02:43 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা ইতিহাসে এমন কিছু অভিযান রয়েছে যা জনসমক্ষে খুব কমই আসে। এমনই গোপন অথচ বিধ্বংসী অভিযানের নাম 'অপারেশন সিন্দুর'। এই অভিযানের বর্ষপূর্তিতে উঠে এসেছে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিশেষ বাহিনীর সেই অসামান্য বীরত্বের কথা।  পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন একটি স্ট্র্যাটেজিক 'ওয়ার রুম' গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সম্মিলিত কৌশলে কী ভাবে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল?

অভিযানের প্রেক্ষাপট 

ভারতের সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানের ক্রমাগত প্রক্সি যুদ্ধ এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশের জবাব দিতে কেন্দ্র সরকার এক নতুন প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণ করে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল, পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় একটি গোপন 'ওয়ার রুম' তৈরি করেছে, যেখান থেকে সরাসরি ভারতীয় সেনার মুভমেন্ট ট্র্যাক করা এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হচ্ছিল। এই হুমকি মোকাবিলায় অজিত ডোভালের নেতৃত্বে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয় 'অপারেশন সিন্দুর'-এর।

এই অভিযানের নাম 'সিন্দুর' রাখার পেছনে একটি প্রতীকী তাৎপর্য ছিল। সিন্দুর যেমন শক্তির প্রতীক, তেমনই এটি শত্রুর বিনাশের সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরাসরি সবুজ সংকেত পাওয়ার পর ভারতের স্পেশাল ফোর্সেস এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB) সমন্বিতভাবে এই অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অজিত ডোভালের মাস্টারস্ট্রোক

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, যাঁকে ভারতের 'জেমস বন্ড' বলা হয়, তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা এই অপারেশনের মেরুদণ্ড ছিল। শত্রুশিবিরের ভেতরে নিজেদের সোর্স ব্যবহার করে তিনি সেই ওয়ার রুমের সঠিক অবস্থান এবং পাহারার ধরন নিশ্চিত করেন। 

ভারতের লক্ষ্য ছিল কেবল একটি ভবন ধ্বংস করা নয়, বরং পাকিস্তানের সেই স্নায়ু কেন্দ্রটিকে অকেজো করে দেওয়া যা থেকে ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্র তৈরি হচ্ছিল।

অপারেশনের রুদ্ধশ্বাস রাত

অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ভারতের বিশেষ কমান্ডো বাহিনী গভীর রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে। অত্যন্ত প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ এবং শত্রুর কড়া নজরদারি এড়িয়ে তারা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছায়। আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি এবং স্যাটেলাইট ইমেজারির সাহায্যে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা হয় পাকিস্তানের সেই ওয়ার রুম।

এরপর শুরু হয় অতর্কিত হামলা। কয়েক মিনিটের বিধ্বংসী অপারেশনে সেই ওয়ার রুমটি ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা সেনার পক্ষে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারতীয় জওয়ানরা সফলভাবে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এই অভিযানে ভারতের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কিন্তু পাকিস্তান কৌশলগতভাবে বড় ধাক্কা খায়।

কূটনৈতিক ঢাল জয়শঙ্কর

সামরিক অভিযানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাতে ভারতকে কোণঠাসা না হতে হয়, তার দায়িত্ব সামলেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। অপারেশন পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, ভারত কোনও সার্বভৌম দেশের ওপর হামলা করেনি, বরং নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংস করেছে। জয়শঙ্করের বিচক্ষণ কূটনীতির কারণে পাকিস্তান চাইলেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে কাঠগড়ায় তুলতে ব্যর্থ হয়।

মোদী সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত তার প্রতিরক্ষা নীতিতে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। 'অপারেশন সিন্দুর' প্রমাণ করে দেয় যে, ভারত এখন আর কেবল প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে সীমাবদ্ধ নয়; প্রয়োজনে শত্রুর ঘরে ঢুকে আঘাত হানতেও দ্বিধাবোধ করে না। উরি বা বালাকোটের মতো অপারেশন সিন্দুরও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI এবং সেনার মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ভারতের সুরক্ষা

এই অভিযানের ফলে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশের হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের নজরে রয়েছে। ভারতের এই ধরনের গোপন অপারেশনগুলোর সাফল্যের পেছনে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দেশপ্রেমী গোয়েন্দাদের অবদান, যাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে দেশের জন্য কাজ করে যান।

'অপারেশন সিন্দুর' ভারতের সামরিক ইতিহাসের সেই গৌরবময় অধ্যায়, যা শেখায় কীভাবে সাহস, কৌশল এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির মেলবন্ধনে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। অজিত ডোভাল, এস. জয়শঙ্কর এবং দেশের সেনাপ্রধানদের দূরদর্শিতা ভারতকে আজ বিশ্বের দরবারে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই অভিযানের বর্ষপূর্তিতে দেশবাসী সেই অজ্ঞাতনামা বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে, যাঁরা রাতের অন্ধকারে ভারতের সীমানা নিরাপদ রাখতে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছিলেন।

ভারতের এই 'প্রো-অ্যাক্টিভ' নীতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা, যা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

