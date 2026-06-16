'Operation Tiger' in Maharastra: মহারাষ্ট্র্রে এবার 'অপারেশন টাইগার': ঘর ভাঙছে উদ্ধবের? ৭ সাংসদ-সহ বিধায়কদের দলবদলের হিড়িক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় এবার নজর মহারাষ্ট্রে। ঘর ভাঙছে শিবসেনার? বিদ্রোহ-জল্পনার মাঝেই এবার দলের বিধায়কদের জরুরি বৈঠকে ডাকলেন উদ্ধব ঠাকবে। কবে? আগামী ২২ জুন, বিকেল ৪টে। মুম্বইয়ে দলের কার্যালয়ে 'শিবালয়ে' ওই হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিবসেনার সমস্ত বিধায়ক। এর আগে, সাংসদেরও সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন উদ্ধব।
পশ্চিমবঙ্গে যখন ভেঙে খান খান তৃণমূল, তখন মহারাষ্ট্রে বিপদে শিবসেনাও! সূত্রের খবর, দলের ৯ সাংসদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। বস্তুত, খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা দলবদলও করতে পারেন। দলভাঙার এই খেলার পোশাকি নাম 'অপারেশন টাইগার'।
ভরসা নেই বিধায়কদেরও। বেশ কয়েকজন নাকি শিন্ডে শিবিরে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন বলে খবর। সবমিলিয়ে মহারাষ্ট্রে শিবসেনায় বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কা। খোদ শিবসেনার প্রবীণ নেতা, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী দীপক কেসরকর বলেছেন, মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই একনাথ শিন্ডের সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে দলের বহু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই।
সরাসরি বিজেপিতে নয় কেন? কেসরকরের মতে, যাঁরা দলবদলের কথা ভাবছেন, তাঁরা শিবসেনা প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরের আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেও আস্থা রাখেন। ফলে সরাসরি বিজেপিতে যোগ না দিয়ে শিবসেনারই শিন্ডের শিবিরে যোগ দিতে চাইছেন। তাঁর দাবি, দলবদলের রুখতে দলে সাংসদ, বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে যোগযোগ করার চেষ্টা করছেন উদ্ধব ঠাকরে ও শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তবে চেষ্টা সফল হয়নি।
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