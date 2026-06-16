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'Operation Tiger' in Maharastra: মহারাষ্ট্র্রে এবার 'অপারেশন টাইগার': ঘর ভাঙছে উদ্ধবের? ৭ সাংসদ-সহ বিধায়কদের দলবদলের হিড়িক

'Operation Tiger' in Maharastra:  দলের বিধায়কদের জরুরি বৈঠকে ডাকলেন উদ্ধব ঠাকবে। কবে? আগামী ২২ জুন, বিকেল ৪টে।  মুএর আগে, সাংসদেরও সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন উদ্ধব।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:11 PM IST
'Operation Tiger' in Maharastra: মহারাষ্ট্র্রে এবার 'অপারেশন টাইগার': ঘর ভাঙছে উদ্ধবের? ৭ সাংসদ-সহ বিধায়কদের দলবদলের হিড়িক
Image Credit: মহারাষ্ট্র্রে এবার &#039;অপারেশন টাইগার&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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