Bihar Assembly Election: কুর্সি থাকবে নীতীশ কুমারের! বিহার বিধানসভা ভোটের আগে জনমত সমীক্ষায় বিশাল চমক

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 30, 2025, 07:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। বিশেষকরে সেখানে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR) হওয়ার পর অনেকটাই সরগরম বিহারের রাজনীতি। এনডিএ ও মহাজোট-দুই পক্ষই দাবি করছে যে তারা এই ভোট বের করে নেবে। পাশাপাশি একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সংস্থাও এনিয়ে তাদের সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। তবে টাইমস নাউ ও জেভিসি তাদের ওপিনিয়ন পোলে চমকে দেওয়ার মতো কথা বলছে। অনেকে যখন বলছেন বিহারে এবার বিজেপির অবস্থা খারাপ তখন টাইমস নাউ ও জেভিসি বলছে এবারও  বিহারের ফিরছে এনডিএ।

ওই ওপিনিয়ন পোলে বলা হয়েছে এবার বিহার বিধানসভা ভোটে এনডিএ পেতে পারে ২৪৩ আসনের মধ্যে ১৩৬ আসন। আরজেডির নেতৃত্বে মহাজোট পেতে পারে মাত্র ৭৫ আসন। বিহার বিধানসভায় যেখানে ম্যাজিক ফিগার ১২২ সেখানে এনডিএ এবার মহাজোটকে অনেকটাই পেছনে ফেলে দেবে। এই ভোটে বিজেপির লাভ হবে বেশি। কারণ ওপিনিয়ন পোল বলছে বিজেপির ৭৪ আসন। নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের আসন কমে যেতে পারে। তারা পেতে পারে মাত্র ২৯ আসন। এগিয়ে থাকতে পারে ২টিতে।  ২০২০ সালের ভোটে নীতীশ কুমারে জেডিইউ পেয়েছিল ৪৩ আসন। এখন ওপিনিয়ন পোলের পূর্বাভাস যদি সত্যি হয় তাহলে বিহারে অনেকটাই কমজোরি হয়ে পড়বেন নীতীশ কুমার।

কী হবে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোটের? ওপিনিয়ন পোল বলছে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট পেতে পারে ৫২ আসন। বর্তমানে আরজেডির দখল রয়েছে ৩৭ আসন। তারা এগিয়ে রয়েছে ১৫ আসনে। ২০২০ সালের নির্বাচনে  আজেডি পেয়েছিল ৭৫ আসন। সমীক্ষা বলছে কংগ্রেস মেরেকেটে পেতে পারে ১০ আসন। গতবারে কংগ্রেসের আসন ছিল ১৯। এবার তাদের অবস্থা খারাপ। এমনটাই বলছে সমীক্ষা।

মহাজেটের অন্যান্য সঙ্গীরা পেতে পারে ১৩ আসন। এমনটাই মত সমীক্ষায়। প্রশান্ত কিশোরের  জন সুরজ পেতে পারে ২ আসন। আসাদউদ্দিন ওয়েসির মিম পেতে পারে ৩ আসন। বিএসপির ভাগ্যে জুটতে পারে একটি মাত্র আসন। সীমাঞ্চলে এনডিএ ও মহাজেটে সমানে সমানে লড়াই হতে পারে। সেখানে ১০-১০ হতে পারে। ও এলাকায় মোট ২৪ আসনের মধ্যে মিম পেতে পারে ৩ আসন। একটি সিটে সবার মধ্যে লড়াই হতে পারে।

