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উত্তাল দিল্লিতে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে INDIA ব্লক রাস্তায়, রাহুল-প্রিয়ঙ্কা-নেহার পদযাত্রা: সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা, স্তব্ধ রাজধানী

INDIA Bloc March PIL in Supreme Court: এই মামলায় সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে বিবাদী (Respondent) করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই যে বিরোধীরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, এই পদক্ষেপ তারই স্পষ্ট বার্তা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:37 PM IST
উত্তাল দিল্লিতে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে INDIA ব্লক রাস্তায়, রাহুল-প্রিয়ঙ্কা-নেহার পদযাত্রা: সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা, স্তব্ধ রাজধানী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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