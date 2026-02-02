Oracle mass layoffs: TCS, Amazon- এর পর এবার বিগ টেক ওরাকেলও! খুব তাড়াতাড়ি ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করার মতো প্ল্যান রেডি...
Oracle Tech job cuts: ওরাকলের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটিই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় ছাঁটাই। এর আগে ২০২৫ সালের শেষের দিকে কোম্পানিটি প্রায় ১০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করেছিল। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা সফটওয়্যার ইউনিট ‘সার্নার’ (Cerner) কেনার পর থেকে সেখানেও কয়েক দফায় কর্মী কমানো হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট ওরাকল (Oracle) তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণের তহবিল জোগাতে হিমশিম খাচ্ছে। এই আর্থিক সংকট মোকাবিলায় কোম্পানি বড় ধরনের কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা বিবেচনা করছে বলে ‘সিআইও’ (CIO) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করতে পারে ওরাকল। মূলত মার্কিন ব্যাংকগুলো ওরাকলের প্রজেক্টে অর্থায়ন থেকে পিছিয়ে আসায় কোম্পানিটি এই চরম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।
ওরাকলের মেগা ছাঁটাই: এআই যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই ও আর্থিক সংকট
কাদের দুর্দিন?
ডেটা সেন্টার এবং কোম্পানির মূল ব্যবসার বাইরের (non-core) ইউনিটগুলোর সাথে যুক্ত কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছেন। তবে এর প্রভাব কেবল কর্মীদের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকবে না; ওরাকলের গ্রাহকরাও এর আঁচ পাবেন। খরচ কমাতে ওরাকল নতুন গ্রাহকদের কাছ থেকে মোট ফির ৪০ শতাংশ অগ্রিম দাবি করছে। এছাড়া কোম্পানিটি ‘ব্রিং ইয়োর ওউন চিপ’ (bring your own chip) মডেল নিয়ে কাজ করছে, যেখানে গ্রাহকদের নিজস্ব হার্ডওয়্যার সরবরাহ করতে হবে। ওরাকলের নতুন ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগ ধীর হয়ে যাওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ক্লাউড পরিকল্পনা পিছিয়ে দিয়েছে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির দিকে ঝুঁকছে।
ওরাকলের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটিই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় ছাঁটাই। এর আগে ২০২৫ সালের শেষের দিকে কোম্পানিটি প্রায় ১০,০০০ কর্মী ছাঁটাই করেছিল। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা সফটওয়্যার ইউনিট ‘সার্নার’ (Cerner) কেনার পর থেকে সেখানেও কয়েক দফায় কর্মী কমানো হয়েছে।
কেন এই ছাঁটাই?
টিডি কাওয়েন-এর অনুমান অনুযায়ী, এই বিপুল পরিমাণ কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে ওরাকল প্রায় ৮ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করতে পারবে। মূলত নগদ অর্থের প্রবাহ (cash flow) বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া ২০২২ সালে কেনা ‘সার্নার’-এর মতো কিছু অ-লাভজনক ব্যবসা বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনাও করছে তারা, যাতে ঋণের চাপ কমানো যায়। মার্কিন ব্যাংকগুলো ওরাকলের এআই ডেটা সেন্টারে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে যাওয়ায় কোম্পানিটি বিপাকে পড়েছে।
এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়া মার্কিন ব্যাংকগুলো সরে দাঁড়ালেও এশিয়ার কিছু ব্যাংক এখনও ওরাকলকে ঋণ দিচ্ছে। তবে এই ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। এটি ওরাকলকে আমেরিকার বাইরে ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করলেও তাদের ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধির সংকট পুরোপুরি মিটছে না। এই ধীরগতির কারণে মাইক্রোসফট ও অ্যামাজনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিগুলোর কাছে তাদের বড় গ্রাহক ওপেনএআই (OpenAI)-কেও হারাতে হচ্ছে।
প্রযুক্তি বিশ্বে ছাঁটাইয়ের ঊর্ধ্বগতি ওরাকল একা নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অ্যামাজন, মেটা এবং গুগলের মতো টেক জায়ান্টগুলোও কয়েক দফায় কর্মী ছাঁটাই করেছে। কর্মী ছাঁটাই ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ‘Layoffs.fyi’-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিশ্বের ২৬৯টি প্রযুক্তি কোম্পানি থেকে মোট ১,২৩,৯৪১ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ২০২৬ সালের শুরুতে ওরাকলের এই ঘোষণা প্রযুক্তি খাতের অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
আরও পড়ুন: Chilling digital trail before death: শেষের ক'দিন এমনও হয়? কে, কী ভাবে মরে! ১৫ দিন খোঁজাখুঁজি করে ২৫টা ভিডিয়ো দেখে জ্বলেপুড়ে চরম পথে মধুর...
আরও পড়ুন: West Bengal assembly Election 2026: বিগ আপডেট! বিধানসভা নির্বাচন কি পিছোচ্ছে? নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে অলআউট আক্রমণে মমতা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)