ORS in School: গরমে বড় সিদ্ধান্ত- এখন থেকে স্কুল ছুটির আগে শিশুদের ORS খাওয়ানো বাধ্যতামূলক করল সরকার

ORS drinking in School must: তাপপ্রবাহের কবল থেকে শিশুদের বাঁচাতে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত দিল্লির বিজেপি রেখা গুপ্তার সরকারের। মোট প্রায় ২১ লক্ষ শিশুকে দেওয়া হবে ORS।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 27, 2026, 06:08 PM IST
গরমে স্কুল ছুটির আগে ORS খাওয়া বাধ্যতামূলক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গরমে পুড়ছে চারদিক। পুড়ছে শহর। পুড়ছে জনদজীবন। এই পরিস্থিতিতে শুধু স্কুলের সময়সীমা এগনোই নয়। আরও বড় সিদ্ধান্ত নিল সরকার। এখন থেকে স্কুল ছুটির আগে শিশুরা ওআরএস খাবে। ওআরএস খেয়ে তবে স্কুল থেকে বেরবে। এমনটাই সিদ্ধান্ত দিল্লির রেখা গুপ্তের সরকার। 

তাপপ্রবাহের কবল থেকে বাঁচতে নানারকম কর্মপরিকল্পনা নিয়ে দিল্লি সরকার। যেমন নয়ডায় স্কুলের ক্লাস শুরু হবে সকাল ৭:৩০টা থেকে। এর পাশাপাশি দিল্লি-এনসিআর এলাকার স্কুলছাত্রছাত্রীদের তীব্র গরম থেকে রক্ষা করতে সরকার ওআরএস খাওয়ানোরও ব্যবস্থা নিল। রাজধানীর প্রবল গরমে শিশুদের হিটস্ট্রোক ও ডিহাইড্রেশনের হাত থেকে বাঁচাতে দিল্লির স্কুলে স্কুলে ওআরএস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকারের স্কুলগুলির প্রায় ১৫ লক্ষ এবং এমসিডি স্কুলগুলির প্রায় ৬ লক্ষ শিশুকে এই ওআরএস দেওয়া হবে, যা মোট প্রায় ২১ লক্ষ শিশু।

রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহের কারণে সরকারের ‘তাপপ্রবাহ কর্মপরিকল্পনা ২০২৬’ আরও কঠোর করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যার মধ্যে স্কুল ছুটির আগে শিশুদের ওআরএস খাওয়ানোর বিষয়টিও রয়েছে। এছাড়া অত্যধিক তাপপ্রবাহের ক্ষেত্রে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত নির্মাণস্থলে শ্রমিকদের কাজও বন্ধ থাকবে। পার্ক এবং জনবহুল এলাকায় পশু ও পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা করতেও বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

দক্ষিণ দিল্লির আয়ানগর এবং পশ্চিম দিল্লির নজফগড় ও সফদরজং সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ইতিমধ্যেই রেকর্ড তাপমাত্রা অনুভূত হয়েছে। ওয়াজিরপুর, জাহাঙ্গিরপুরী, খায়ালা, শাস্ত্রী পার্ক, বিশ্বাস নগর, হরকেশ নগর, হরি নগর এবং দিল্লি গেটকেও সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া দিল্লির সাওদা, মোবারকপুর ধাবাস, ভালসওয়া, নন্দ নগরী, গোকুলপুরী এবং বক্করওয়ালার মতো এলাকাগুলিও তাপপ্রবাহে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। 

এই হটস্পট এলাকাগুলোর জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যে কোনও জরুরি অবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত ওআরএস প্যাকেট, জলের ট্যাঙ্কার এবং কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানিয়েছেন, তাপপ্রবাহ মোকাবিলার জন্য ‘কুল রুফ পলিসি ২০২৬’-এর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বাসস্টপগুলিতে উচ্চচাপের মিস্ট সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে এবং অ্যান্টি-স্মগ গানের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর গেট বাসস্ট্যান্ডের ছাদে ইতিমধ্যেই একটি প্রতিফলক আস্তরণ দেওয়া হয়েছে যাতে ভিতরের তাপমাত্রা কম থাকে।

দিল্লিতে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় তাপপ্রবাহ জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে তাপপ্রবাহে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এইমস, সফদরজং হাসপাতাল, আরএমএল হাসপাতাল এবং লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজের আউট ডোরে প্রতিদিন ৮০ জনেরও বেশি রোগী ভিড় করছেন। তাপপ্রবাহের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়ছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক দিনের তীব্র রোদ এবং লু-এর কারণে ডিহাইড্রেশন, মাথা ঘোরা, বমি, মাথাব্যথা এবং জ্ঞান হারানোর মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে। 

আরও পড়ুন, School Close: বড় খবর- গরমের জ্বলুনি থেকে স্বস্তি, ১ মে থেকেই টানা ছুটি রাজ্যের সব স্কুলে

আরও পড়ুন, 700% More Urban Poor By 2050: থাকবে না কোনও টাকাকড়ি, ৭০০% মানুষ আরও গরিব হবে- চরম সতর্কতা বিশ্বব্যাংকের, কেন?

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

BANDHAN BANK Big Updates: RBI-এর রোষানলে পড়ে গেল বাংলার এই ব্যাংক: বন্ধ হয়ে যাবে? আপনার অ্যাকাউন্ট-টাকা-লকার সুরক্ষিত তো?
Parambrata Chatterjee: জীবনের প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চে পরমব্রত, বাঙালির 'আত্মসম্মানের লড়াই...